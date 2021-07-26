【港元定期存款】港元定存最高息8厘倒數 跑贏銀債3.5厘保底息

▲ 天星打針有賞的3個月享8厘港元存息，於本周六截止。

2021年已過了一半，轉眼間7月已近尾聲，綜觀下半年港元定期存款的戰况，受兩大因素影響，中小行接連推超高息，包括：（1）打針獎賞優惠；（2）迎戰銀債的競爭。先說谷針有賞，小米（01810）牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）於6月28日推疫苗接種抽獎 ，送百張年利率8厘定存升息券，以3個月存期及上限5萬元計，100名得獎者期內可賺息1000元，而優惠現正最後召集。

有幾多間銀行港元定存息3厘或以上？可按下圖了解

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凡於本周六（7月31日）或之前，已完成接種第一劑新冠疫苗的天星銀行個人銀行客戶，在上述活動期間內，經該行手機App進行登記，登入後完成指定步驟，可參加抽獎。得獎結果於8月18日公布，升息券將於9月10日自動存入得獎者戶口。得獎者可憑此升息券於天星開立5萬元或以下的3個月定期存款，即可享額外加息年利率8厘。同樣，東亞（00023）為手機指定理財新客提供1個月5厘息，為市場第2大高息王，亦於7月底屆滿。

華僑永亨3個月人幣存息加至2.4厘【下一頁】

那邊廂，銀債於上周二（7月20日）開賣，本周五（30日）截止，兩間中資行先後出擊，南洋商業銀行於長者iBond推售當天，即加4個月、半年及1年期港元定存年息0.05厘，新息率齊報0.65厘，如以一年期息率計，問鼎高息王第2位，僅次於港交所（00388）、騰訊（00700）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）同期的0.7厘年息。不過，天星今天（26日）卻減3個月或以上的港元定存年息0.05厘，最矚目的是一年期存息現為0.65厘，失落冠軍榜。

至於建行亞洲於上周五突推6個月港元定存有年息0.8厘，更晉級冠軍列，跟集友看齊膺雙冠王。

此外，業界以拆息續處於11年低位，料存息普遍易減難加，一個月拆息今天雖轉升，但僅0.07厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪