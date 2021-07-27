【職場熱話】厚臉皮才能在公司橫行 樓主一句「真理」引起誇讚 網民：學到嘢

不少人在公司小心翼翼地工作，生怕不小心做錯了甚麼就要和公司說再見。但公司永不可能只有這種勤奮的員工，當然少不了大條道理讓人收拾爛攤子的員工。近日有網民於網上討論區發文，指工作時只要厚臉皮就無敵。

網民經歷：

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有網民使出萬用金句：「只要你不尷尬，尷尬的就會是別人。」，被人罵也不要有甚麼心理壓力。樓主用他的道理回應：「只要你衰過公司，公司就唔衰」，被一眾網民稱讚是「真理」，學習到了，是「以一人之力改變全公司」

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有人大嘆：「你最後只會發現無論怎麼厚臉皮，也鬥不過有殺生大權的老闆。」，覺得不怕被炒的員工是真的厲害。

不過有網民覺得和臉皮有多厚沒有關係，而應該是不要對工作上心。太上心只會為自己帶來更加多的工作，自討苦吃，被罵時又令自己不開心，何必呢。

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責任編輯：張瑋婷