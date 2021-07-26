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【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？

商業 17:10 2021/07/26

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一份報告顯示，疫情驅使全球X世代（即45歲及以上人士）失業危機大增。

受疫情衝擊，全球就業市場機會萎縮。一份報告顯示，疫情驅使全球X世代（即45歲及以上人士）失業危機大增，因疫情加速了工作的自動化、加劇了潛在的年齡歧視，且不少X世代員工抗拒學習新技能，使他們更難求職。

【求職貼士】履歷表要吸引　要刪去哪六大內容？

非營利性就業組織Generation於今年 3 月至 5 月期間，對七個國家的 3,800 名18至60歲的就業和失業人士，以及1,404名招聘經理進行了《Meeting the world’s midcareer challenge》調查，結果發現，儘管國際就業形勢各不相同，但各地調查結果大致相同，發現45至60歲員工成為職場上最常被忽視的群體。事實上，在過去六年中，這年齡群在長期失業者中的佔比一直很高。

最值得注意的是，研究發現，招聘經理普遍認為 45 歲及以上的應徵者，在申請準備、工作經驗和體能方面表現最差，他們在招聘時最關注的問題包括：年長員工不願意嘗試新技術 (38%)、無法學習新技能 (27%) 以及難以與其他年齡層員工合作 (21%)。不過，同時亦有87%的招聘經理表示，他們僱用的X世代員工與年輕員工表現相若。Generation的首席執行官Mourshed表示，調查結果凸顯了在職場中存在的潛在偏見，例如部份招聘經理會傾向於聘請與其員工年齡相若的應徵者。

報告認為，只要X世代員工進行培訓可有助解決上述問題，但超過半數 (57%) 的中級求職者表示拒絕重新培訓，而只有 1% 的人表示培訓增加了他們在找工作時的信心。為改善這情況，Mourshed 建議企業可從以下幾方面入手：
１）將培訓計劃與就業機會直接聯繫起來，並為 45 歲及以上員工提供培訓津貼；
２）改變現時招聘考核方案，以減少招聘時的潛在年齡歧視，以更好地評估45歲以上求職者的工作能力；
３）重新評估當前培訓方法，使45歲及以上的現有員工更容易填補新職位，而不是依賴新員工

【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元

責任編輯：蘇穎琪

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