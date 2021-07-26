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【香港出口】6月出口貨值按年升33%　勝市場預期

商業 16:34 2021/07/26

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政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升33.0%和31.9%；出口貨值勝市場預期的升26.0%。

【香港出口】5月出口貨值按年升24%　稍勝市場預期

【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增

6月份商品整體出口貨值為4,066億元，按年上升33.0%；進口貨值為4,471億元，按年升31.9%。6月份錄得有形貿易逆差405億元，相等於商品進口貨值的9.0%。

2021年上半年的商品整體出口貨值較2020年同期上升30.0%。同時，商品進口貨值上升26.8%。2021年上半年錄得有形貿易逆差1,656億元，相等於商品進口貨值的6.7%。

6月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升 %。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升64.1%）、台灣（升46.1%）、中國內地（內地）（升36.6%）、菲律賓（升31.9%）和馬來西亞（升31.2%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升19.2%）。

按主要貨品類別分析，6月份與去年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增599億元，升44.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增89億元，升25.4%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增65億元，升44.1%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增59億元，升11.4%）和「非金屬礦物製品」（增54億元，升66.4%）。

政府發言人表示，6月份商品出口貨值按年繼續強勁增長。輸往內地、美國及歐盟的出口增速均加快，輸往其他亞洲市場的出口也見不同程度的升幅。2021年上半年合計，商品貿易總額達47,486億元，較2018年同期的高位超出13.0%。

展望未來，外圍環境改善應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，近期一些主要市場的變種2019冠狀病毒感染數字急增，或會影響當地的經濟復蘇步伐。中美關係發展和地緣政治緊張局勢也值得關注。

【香港出口】5月出口貨量升17.7%　出口價格升5.3%

責任編輯：朱悅瀅

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商品 貿易 政府統計處 貿易逆差 出口貨值

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