【疫苗優惠】富衛推疫苗接種抽獎　頭獎可獲價值21萬豪華staycation體驗

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李澤楷旗下保險公司富衛集團（FWD）宣佈，從即日起（26日）至8月31日期間，擬舉辦大抽獎，送出超過5萬份獎品予香港市民，頭獎可獲半島酒店雙人半島套房一晚，包括早午晚及下午茶四餐、水療服務、來回勞斯萊斯房車接送，以及直升機暢遊香港體驗，價值逾21萬元。
凡下載FWD MAX手機應用程式，並登記成為FWD MAX會員，於今年8月31日或之前接種至少一劑新冠疫苗，即可參加抽獎。得獎會員將於9月17日或之前收到得獎通知。
獎品如下﹕
|獎品名稱
|數量
|香港半島酒店雙人半島套房住宿一晚，包括早午晚餐、下午茶餐、60分鐘水療服務、來回勞斯萊斯房車接送及直昇機遨遊香港體驗 (價值超過HK$210,000)
|1份
|HK$1,000 Klook禮品卡
|200份
|香港海洋公園成人入場券2張
|500份
|富衛1881公館 ODEA二人經典下午茶
|200份
|HK$500 The North Face現金券
|100份
|HK$500 Adidas現金券
|100份
|HK$50 GODIVA軟雪糕券
|2,000份
|HK$25天仁茗茶現金券
|48,000份
是次抽獎採取特別玩法，只要滿足額外條件，每名參加抽獎的會員能夠享有多於一次以上的抽獎機會﹕
|條件
|抽獎機會
|FWD MAX 會員
|一次抽獎機會
|
FWD MAX 會員並成功驗證為﹕
1. 富衛保險現有保單持有人；
2. 富衛人壽現有保單持有人
|
1. 多十次抽獎機會；
2. 多二十次抽獎機會
|同意接收由富衛及FWD MAX所發出之推廣訊息或資料
|多五次抽獎機會
|以自己的FWD MAX 會員連結成功推薦朋友並登記成為新FWD MAX會員
|多五次抽獎機會
|每星期登入FWD MAX平台一次
|多五次抽獎機會（最高可獲得多35次抽獎機會）
活動詳情﹕連結
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編輯﹕賴奕羚