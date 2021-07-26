【疫苗優惠】富衛推疫苗接種抽獎　頭獎可獲價值21萬豪華staycation體驗

▲ 富衛集團（FWD）宣佈，從即日起（26日）至8月31日期間，擬舉辦大抽獎，送出超過5萬份獎品予香港市民。

李澤楷旗下保險公司富衛集團（FWD）宣佈，從即日起（26日）至8月31日期間，擬舉辦大抽獎，送出超過5萬份獎品予香港市民，頭獎可獲半島酒店雙人半島套房一晚，包括早午晚及下午茶四餐、水療服務、來回勞斯萊斯房車接送，以及直升機暢遊香港體驗，價值逾21萬元。

凡下載FWD MAX手機應用程式，並登記成為FWD MAX會員，於今年8月31日或之前接種至少一劑新冠疫苗，即可參加抽獎。得獎會員將於9月17日或之前收到得獎通知。

獎品如下﹕

獎品名稱 數量 香港半島酒店雙人半島套房住宿一晚，包括早午晚餐、下午茶餐、60分鐘水療服務、來回勞斯萊斯房車接送及直昇機遨遊香港體驗 (價值超過HK$210,000) 1份 HK$1,000 Klook禮品卡 200份 香港海洋公園成人入場券2張 500份 富衛1881公館 ODEA二人經典下午茶 200份 HK$500 The North Face現金券 100份 HK$500 Adidas現金券 100份 HK$50 GODIVA軟雪糕券 2,000份 HK$25天仁茗茶現金券 48,000份

是次抽獎採取特別玩法，只要滿足額外條件，每名參加抽獎的會員能夠享有多於一次以上的抽獎機會﹕

條件 抽獎機會 FWD MAX 會員 一次抽獎機會 FWD MAX 會員並成功驗證為﹕ 1. 富衛保險現有保單持有人； 2. 富衛人壽現有保單持有人 1. 多十次抽獎機會； 2. 多二十次抽獎機會 同意接收由富衛及FWD MAX所發出之推廣訊息或資料 多五次抽獎機會 以自己的FWD MAX 會員連結成功推薦朋友並登記成為新FWD MAX會員 多五次抽獎機會 每星期登入FWD MAX平台一次 多五次抽獎機會（最高可獲得多35次抽獎機會）

活動詳情﹕連結

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編輯﹕賴奕羚