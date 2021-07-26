  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (一) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】物管股大瀉 大摩下調對行業看法至「符預期」

股樓投資 17:04 2021/07/26

分享：

受大市氣氛及內房政策拖累，物管股全綫大跌，世茂服務（00873）最傷，曾跌30%，收市報17.82元，仍跌19.5%，而股價向來硬淨的碧桂園服務（06098）亦要跌16.6%，報59.55元。

大摩發表研究報告指，內地物管行業缺乏短期催化劑，以及內房行業去槓桿化和流動性前景下，料繼續影響市場情緒，因此下調對物管股行業看法，由原來「吸引」降至「符預期」。該行預計，行業上半年盈利平均增長60%，但中期業績佳的預期已大致反映在股價上，因各家公司已先後發布盈喜消息，而且大部分物管股已於3月公布「5年計劃」或已上調增長目標，因此不認為8月公布中期業績時，會有推動股價進一步向上的消息。

大摩對物管股最新投資評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

該行指，看好具質素及獲母企強力支持的股份，當中首選碧桂園服務及華潤萬像生活（01209），均予「增持」評級，因兩家公司在住宅及商業樓面方面均有母企強勁的支持。與此同時，該行下調世茂服務及合景悠活（03913），均降至「與大市同步」。該行亦指，物管股今年以來股價已累漲16%，從中長期而言對前景仍然正面，估計2020年至2023年盈利複合增長率達44%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

世茂服務（00873） 合景悠活（03913） 增持 經濟 碧桂園 碧桂園服務（06098） 目標價 物業管理股 服務

上一篇文章

【異動股】中央要求改善外賣員待遇 美團股價大跌逾13%

下一篇文章

【網絡安全】Google Play暗藏惡意程式 11款植入Joker間諜軟件 可盜用用戶信用卡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【樓市熱話】露台有甚麼用處？ 樓主稱普遍港人浪費了露台 網民：望樓景
【樓市熱話】露台有甚麼用處？ 樓主稱普遍港人浪費了露台 網民：望樓景
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人