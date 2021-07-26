【大行點睇】物管股大瀉 大摩下調對行業看法至「符預期」

受大市氣氛及內房政策拖累，物管股全綫大跌，世茂服務（00873）最傷，曾跌30%，收市報17.82元，仍跌19.5%，而股價向來硬淨的碧桂園服務（06098）亦要跌16.6%，報59.55元。

大摩發表研究報告指，內地物管行業缺乏短期催化劑，以及內房行業去槓桿化和流動性前景下，料繼續影響市場情緒，因此下調對物管股行業看法，由原來「吸引」降至「符預期」。該行預計，行業上半年盈利平均增長60%，但中期業績佳的預期已大致反映在股價上，因各家公司已先後發布盈喜消息，而且大部分物管股已於3月公布「5年計劃」或已上調增長目標，因此不認為8月公布中期業績時，會有推動股價進一步向上的消息。

大摩對物管股最新投資評級及目標價：

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該行指，看好具質素及獲母企強力支持的股份，當中首選碧桂園服務及華潤萬像生活（01209），均予「增持」評級，因兩家公司在住宅及商業樓面方面均有母企強勁的支持。與此同時，該行下調世茂服務及合景悠活（03913），均降至「與大市同步」。該行亦指，物管股今年以來股價已累漲16%，從中長期而言對前景仍然正面，估計2020年至2023年盈利複合增長率達44%。

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記者：郭秀慧