【北水基金】騰訊今日跌穿500元 北水十大愛股騰訊排第4

▲ 第2季仍多達506隻公募基金揸重騰訊，共持逾1.9億股。

內地監管風暴掀中港小股災，港股陷黑色星期一，今天（7月26日）恒指失守兩萬七點，面世一周年的恒生科指更淪為重災區，跌穿7000點再創今年新低。內地媒體指，公募基金已陸續派上半年成績表，而業界統計第2季基金的核心組合，當中首10大持股，港股僅一隻上榜，共有506隻北水基金揸重騰訊（00700），合共持股約1.98億股。但相比首季度，次季已驟減1279.17萬股，而截至6月底的持股市值約964.5億港元，在北水10大愛股中排第4位。

可惜，股王最近慘變監管風眼，騰訊今早遭沽壓洗倉，狂瀉40元或逾7%，插穿500元心理大關，現作攻防戰。

北水罕現爆款基金【下一頁】

內媒又作另一統計，更以重磅訊息形容，就是把前10大基金公司最新重倉股大曝光，經歷首季度大幅調整後，次季度行情回暖，創業板指數更急漲26.05%，而Wind的數據顯示，截至7月21日，按持股總市值統計，全市場基金持倉的前十大重倉股，分别為貴州茅台、寧德時代、五糧液、騰訊控股、海康威視、藥明康德、隆基股份、招商銀行、邁瑞醫療和瀘州老窖。

整體看，基金持貨集中在白酒、科技、醫藥醫療、以及新能源等領域。值得注意的是，基金10大重倉股，相比於一季度出現明顯變化，如港股只得騰訊榜上有名。至於基金前十大重磅股，亦反映時代變遷，新能源股受寵，令寧德時時代的巿值破萬億元，反觀中國平安、以及擬來港上市的中國中免被基金减持，次季度已退出前十大行列。

而基金前10大重倉股仍揸重三隻白酒股，論及大贏家是深圳股王寧德時代，從一季度只是基金第7大重倉股、次季已躍升至第2位，僅次於貴州茅台，其2季度被基金增持7227萬股，當中以老牌基金公司富國加倉最多，股價季度更狂彈66.05%。

此外，Wind統計截至今年2季度末，非貨幣基金排在前10的公募基金公司。分别為：易方達基金、滙添富、廣發、華夏、富國、南方、招商基金、博時、嘉實和中歐基金，規模共達5.6萬億元，其中易方達基金的非貨幣資產淨值，合計突破萬億元，達10348.66億元(人民幣，下同)，另外，滙添富基金和廣發基金也超過6000億元。

公募基金作為A股的價值投資者，而10大基金公司的重倉股，可以說代表了公募基金目前在市場上的主要選股方向。順帶一提，南方基金在上季度增持安踏體育（02020），加碼逾千萬股以上。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪