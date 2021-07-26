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【加密貨幣】傳Amazon研加密貨幣支付 比特幣升穿3.9萬美元

股樓投資 17:09 2021/07/26

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加密貨幣的應用範圍正在擴大，據報未來或可用於Amazon（AMZN）支付系統當中。受到有關消息提振周一（26日）比特幣升穿39,000美元，是自6月中旬以來首次；最新報美元，24小時內升9.5%。

據外媒報道指，全球最大電商Amazon最快將於今年底開始接受加密貨幣。根據求職網站上顯示，該公司正在招募區塊鏈相關背景的技術人員。根據最近的招聘信息，亞馬遜的支付團隊正在招聘數碼貨幣和區塊鏈方面的專家作為產品負責人。

亞馬遜發言人確認了該條招聘信息，並在發言中指該公司受到了加密貨幣領域創新的啟發，並且試圖探索加密貨幣在Amazon中的應用場景，又指相信未來將建立在新技術之上，這些新技術能夠實現現代化、快速和廉價支付，並希望盡快傳達給Amazon客戶。”

除了Amazon之外，Tesla（TSLA）亦於今年上半年年初開放比特幣支付，不過行政總裁馬斯克（Elon Musk）隨後在今年5月，又以相關「挖礦」行為消耗過多化石燃料而暫停。

更多閱讀：【大行點睇】物管股大瀉 大摩下調對行業看法至「符預期」【下一頁

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编辑：李勝男

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