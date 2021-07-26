【筍工推介】1823請市務推廣及公共關係主任 月薪3.2萬元 入職條件又如何

效率促進辦公室請市務推廣及公共關係主任，月薪32500元，需持有本港大學頒授的工商管理／市場學／傳播／公共關係／新聞學／語文／翻譯或其他相關學科學士學位，主要支援市務推廣及公共關係經理制訂和推行有關社會創新及青年創業的推廣計劃，以提升社會對社會創新及青年創業的認知。職位會按非公務員合約條款受聘，合約期至2022年9月30日。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格(GF340(Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站下載。



申請人須於截止申請日期或之前，親身或以郵寄方式把申請表格連同履歷表送達聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。



為避免郵遞延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足額郵票。所有郵資不足的郵件將不會獲派遞至本辦公室，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。



申請人如獲甄選參加面試，通常會在截止日期後八星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。只有獲選面試者才會得到通知。

聯絡地址：香港灣仔告士打道5號稅務大樓41樓效率促進辦公室

查詢電話：2165 7336

截止申請日期(日/月/年)：13/08/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂