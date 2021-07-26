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【東京奧運】再增16宗確診 包括3名運動員

環球社會熱點 16:17 2021/07/26

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東京奧組委宣布再新增16宗東京奧運相關確診，包括3名運動員。

東京奧運已正式開幕，東京奧組委宣布再新增16宗相關確診，包括3名運動員，但他們並非居住於奧運村内。另外，荷蘭划艇隊有數名成員確診新冠肺炎，更需要全隊隔離。

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東京奧組委周一（25日）發表聲明，宣布再出現16宗東京奧運相關確診個案，10人來自海外，累計個案增至148宗。新增確診者包括3名海外運動員、8名工作人員、4名外判工作人員及1名奧組委成員。

另外，荷蘭划艇隊有3名成員接連確診，包括1名教練、工作人員及21歲選手弗洛賴恩（Finn Florijn），而弗洛賴恩更是首個賽後確診的選手。該隊周一（26日）未有發現新確診者，都仍同意進行全隊隔離。

周一為東奧相關確診數字連續第5日達到雙位數，日本首相菅義偉與東京都知事小池百合子周日（25日）會面商討奧運情況，兩人都認同東奧正順利舉行。

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根據日媒周一公布的一項民調結果，有37%的受訪者認為空場作賽是恰當做法，而28%的受訪者認為應准許觀眾入場觀賽，有31%的受訪者都表示應再次推遲甚至取消東奧。

東京周日新增1,763宗確診個案，連續6日確診破千。

責任編輯：鄭錦玲

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