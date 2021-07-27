【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團：將貫徹落實《意見》　美團一度跌9%

▲ 【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益 美團U盤前跌14%

美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 旗下「餓了麼」再成為內地最新監管對象。市監局周一（26日）午後公佈，為保障外賣送餐員正當權益，聯同網信辦、發改委、公安部、人力資源社會保障部、商務部、中華全國總工會共7部門聯合印發《關於落實網路餐飲平臺責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，要求平台必須確保當地外賣送餐員勞動不低於當地最低工資標準。

美團周二（27日）開報235.6元，上午曾跌9%，低見213.4元，截至10時31分，美團現跌8%，報216.6元，成交額達84億元。經營內地另一外賣平台「餓了麼」的阿里巴巴跌3.8%，報184.7元，成交額達30.7億元。

美團周一（26日）跌幅不斷擴大，文件出爐後，股價跌幅擴大至14%，收市報235.6元，成交額達205億元。阿里巴巴亦跌6%，周一收報192.1元，成交額達84億元。

美團回應表示，已經收到並認真學習市監總局等多部門聯合發佈的《指導意見》。此前公司積極配合政府相關部門開展了多輪實地調研和座談，主動匯報溝通相關情況，一直致力於合規經營，努力保護包括騎手在內的平台相關主體的正當權益。

圖看7月以來各部委互聯網整治方向

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據《意見》，平台需在勞動收入、勞動安全、食品安全、社會保障各方面保障外賣送餐員。措施包括確保外賣送餐員勞動所得不低於當地最低工資標準、建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制。

此外，平台需完善平台訂單分派機制，合理確定訂單飽和度、適當放寬配送時限，以降低外賣送餐員的勞動強度。

除此以外，就外賣送餐員的安全保障方面，平台需加強對外賣送餐員的交通安全教育培訓、督促平台及第三方合作單位為建立勞動關系的外賣送餐員參加社會保險，以及推廣鋪設智能取餐櫃，鼓勵研發智能頭盔等穿戴設備。

美團指，接下來將堅決貫徹和落實指導意見，繼續積極改進，在勞動保障、配送安全、騎手福利、騎手體驗提升等多方面切實維護勞動者權益，提升勞動保障水平，提升行業就業質量。

北京高官化身美團外賣車手，12小時賺41元感委屈，詳見﹕【下一頁】

4月官員親自體驗美團外賣員

內地要求平台加強保護外賣送餐員權益，其實早有先兆。今年4月，北京市人力資源和社會保障局勞動關係處副處長王林曾親自體驗作為美團的外賣員，工作12小時，僅獲得41元人民幣報酬，過程中亦因外賣訂單遲了一小時列達，被倒扣收入中的60%。王林當時表示，覺得太委屈，「跑了那麼長時間，才賺這點錢」。

當時美團、阿里巴巴旗下餓了麼都回應指，將逐步取消對外賣騎手的逐單處罰，以及推出新計劃，提升外賣騎手的體驗和生態。

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編輯﹕賴奕羚