【Space X】Space X與NASA簽訂合同　負責發射太空船探測衛星「木衛二」　

▲ NASA將發射任務交給太空探索公司Space X，由該公司負責將太空船送往木衛二衛星。

美國太空總署（NASA）於2019年定案木衛二（Europa）探測任務。據最新外媒報道指，NASA決定將發射任務交給太空探索公司Space X，由該公司負責將太空船送往木衛二衛星，預計在2024年10月份發射。

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NASA透過網站發表聲明宣布，將會與Space X公司一同合作，並預計在2024年，「木衞二快艇號」（Europa Clipper）太空船搭載獵鷹重型運載火箭發射升空。據悉，NASA與Space X的合作有助減低開發成本，若NASA使用自家的SLS火箭發射技術，將耗費達至20億美元 （約155.44億港元），是次雙方合同涉及的金額約為1.78億美元（約13.83億港元），

SpaceX旗下的獵鷹重型運載火箭，為目前全球載力最強的太空運載工具，SpaceX將會為NASA提供科學調查、補給和設備等工作。而「木衞二快艇號」會環繞木衞二飛行40至50次，進行觀察並拍攝高清圖片，以了解衞星的結構、地質活動痕迹等，並探測是否有其他生命存在跡象。

責任編輯：李寶如