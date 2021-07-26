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【陽光旅途@iM網欄】西域古城寧夏銀川 變身科創樞紐城市

名人薈萃 17:08 2021/07/26

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說到寧夏，讀歷史的朋友想到的可能是西域、絲綢之路。而對一般遊客來說，可能想到西夏王陵、塞外風光。在我而言，立刻想到銀川菜心。不錯，在我未踏足寧夏之前，我接觸得最多的，就是市場上的銀川菜心，亦是由於這個原因，十年前，我到達了銀川。

十年前，我的旅遊生意算是上了軌道，但居安思危的我，總希望發展另一事業。當時就發現市場賣的銀川菜心要十多元一斤，感覺很貴，而剛好認識到一個來自銀川的朋友，於是就安排了一個考察團，去看看有沒有商機。記得當時是沒有直航機前往，只能經過蘭州轉機。我們於11月出發，天氣已經很冷，走出機場後總覺得天氣好像灰濛濛的。由於朋友的安排，加上我們是港資企業來投資，當地招商局派了專人來接我們回酒店。酒店位於市中心，但沿途都不覺得非常興旺，像一般的三線城市。酒店是四星（當時好像沒有五星的），還算是整潔。我們放下行李，休息梳洗後，去吃晚飯。可能由於銀川是寧夏回族自治區的首府，他們都以傳統回民食品招待我們。其中我比較喜歡的，是烤羊腿，但其他的就不太合我口味，只是草草的吃過就推說很累要休息了。

席散後，我們由於都未飽，於是就到街頭逛逛，一來遊覽，二來醫肚。其實市面也算熱鬧，但當然不及其他大城市。走著走著，發現有一檔路邊的牛肉夾饃，看起來熱烘烘的，於是每人買了一個，加上孜然及辣椒粉，到今天還記得肉汁豐富，口感味道絶佳。

第二天就開始我們的考察行程，參觀了他們的農場，由於當地天氣變化很大，他們都會種在溫室內，種類亦很多，除了熟悉的菜心外，還有其他瓜類及菜類。實在的租金和人工就記不起來，只記得計算後，每斤菜心成本少於一元，當然未計昂貴的冷運成本。之後我們還參觀了牧羊場，他們從牧羊到屠宰及冷凍，都是一條龍的生產，工場非常乾淨！介紹員說，由於回民眾多，他們會按Halaal的方法處理羊肉。很多人只以為穆斯林只是不吃豬肉，卻不知道對其他食品也有處理要求。宰殺動物的人必須是穆斯林；在宰殺時必須誦經；宰殺時，不可凌虐動物，要減少牠們的痛苦，亦不可讓動物看見牠的同伴被殺，以免使牠產生恐懼；最重要是必須在牠完全死去前盡快放血，因為伊斯蘭教禁止飲用牠們的血液。之後還看了他們的石油生產，原來他們還有石油出產。

今次考察匆匆忙忙，完全沒有參觀景點，卻因朋友關係，去了當地的農民家中作客，在簡單的農舍內，於廳的中間有一個鐵爐，內裡燒著柴火，上面可以燒水或加熱食物，又可取暖，但真要小心碰到它，有可能被燙傷。我們坐在炕上吃飯，感覺很特別。剛好他們鄰居有人結婚，我走過去看一下的時候，他們還很熱情的招待我。在門外有兩桶肉類在煮，他們就取了幾大塊熱騰騰的羊肉來給我們吃！當地民風純樸，我們還試過吃中午飯的時候，把一個載有幾萬元現金和證件的袋子遺下，到三個小時後才發現，居然完好無缺的幫我們放好，等我們取回。我們拿了一千元給那個服務員，而她卻堅持不要，最後幾經努力，才勉強收下一百元！

當然今天的銀川已經不同了，變化也很大，已成了西北一個重要城市，亦有很多高樓大廈。而且在今年還在全國26個「科創中國」試點城市中脱穎而出，與廣州、嘉慶及天津濱海新區一同獲評為「科創中國創新樞紐城市」，成為西北地區唯一入選城市。然而今天銀川還是出產很多蔬菜與清真食品，雖然當年因某些原因我沒有投資，但到今天仍和當時認識的朋友交往著，亦感到當地人的友善與熱情不變！

  • 一條龍處理清真食品的公司
  • 銀川機場
  • 溫室種植蔬菜
  • 牧羊場
  • 天真可愛的農家小男孩
  • 在當地人家中坐在炕上吃飯，中間有既可取暖又可燒水的設施！
  • 在朋友家中晚飯！飯碗還真大呢！

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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蘭州 寧夏回族自治區 酒店 創業 中國

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