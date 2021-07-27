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【職場熱話】港男嘲笑同事不懂速成碼 天天在問Siri 網民：唔識就問有咩問題？

理財智慧 09:05 2021/07/27

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隨着科技越來越發達，出現語音輸入及手機打字傳送到電腦後，不少人不再學習如何用電腦打字。這也令年輕人覺得速成很難學，要用不同的方法令自己記着字碼。近日有網民於網上討論區發文，指隔壁部門同事不懂打字，經常問Siri。

網民經歷：

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帖文一出，網民都覺得樓主大驚小怪，指該同事也只是一時三刻想不起要怎麼打，問一句無傷大雅。他們更誇讚同事，稱會自己查的人證明是一個願意工作的人，又指好過請一個不想辦法解決問題的人回來啊，「佢都係邊做邊學，唔應該被取笑！」

【短訊騙案】借「吳亦凡」名義 手機短訊稱差5000元可保釋 揚言「我會為你寫一首rap」 網民：真的會有人受騙嗎？【下一頁

有人覺得語音輸入是一個好方法，他更示範了一個輸入失敗的標點符號「語音輸入仲方便 逗號（，）」

有網民羡慕樓主有願意解決問題的同事，指自己當年的下屬不會上網查，就算有網址他也不為所動，「激死！」

 

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責任編輯：張瑋婷

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