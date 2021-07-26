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【ET講股通】梁耀康：小股災啓示（歡迎問股）

股市 15:40 2021/07/26

分享：

港股跌幅擴大，恒生指數跌逾千點，低見26313點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等重磅科技股急挫，港交所 （00388） 亦難逃一跌，拖低恒指表現。港股陷入「小股災」有何啟示？《ET講股通》主持梁耀康為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3015980

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

欄名 : ET講股通

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