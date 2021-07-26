【ET講股通】梁耀康：小股災啓示（歡迎問股） 股市 15:40 2021/07/26 分享： 港股跌幅擴大，恒生指數跌逾千點，低見26313點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等重磅科技股急挫，港交所 （00388） 亦難逃一跌，拖低恒指表現。港股陷入「小股災」有何啟示？《ET講股通》主持梁耀康為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3015980 有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：監管風暴拖後腿 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/23 【ET講股通】梁耀康：監管風暴拖後腿 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰反彈目標 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/22 【ET講股通】梁耀康︰反彈目標 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰險守27000 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/21 【ET講股通】孫運喜︰險守27000 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰美股7月崩盤？ 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/20 【ET講股通】孫運喜︰美股7月崩盤？ 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰炒股不炒市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/16 【ET講股通】梁耀康︰炒股不炒市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 股票 港股