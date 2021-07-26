【ET講股通】梁耀康︰小股災啓示 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股爆發小股災，恒指全日暴瀉1,129點，收報26192點，大市成交增至2,682億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，消息主要還是圍繞互聯網監管、教育股「雙降」政策，最新監管落在物業管理板塊上。

A股跌幅較港股輕微，上證跌2.3%至3467點，惟防守類的消費板塊同樣受壓，主因憂慮內地政策支持或轉向製造業。

科網股持續捱沽，騰訊 （00700） 大跌7.7%至490元，重要支持看400餘元水平，；美團 （03690） 大跌13.8%至235.6元，若失守240元，恐下試200元水平。監管不明朗未消下，科網股恐陷入下跌螺旋。

恒指中綫23000點料跌定

是日大量牛證被殺，恒指短綫或下試25500至26000點。中綫方面，參考近年跌市表現，累跌25%至30%計，量度跌幅目標約為22000至23000點。

恒指未改革前，市盈率波動區間約為8至12倍，惟納入大量新經濟股後，目前市盈率約16倍，相信或要回落至14倍，即約23000點水平。讀者宜按持股表現作部署。

體育用品股、REIT、光伏、汽車經銷、汽車、內銀、手機設備等板塊，表現相對硬淨。若待大市跌定，上述板塊俱有一定留意價值。若無心水，到時也可留意盈富 （02800） 。

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