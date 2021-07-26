【網絡安全】Google Play暗藏惡意程式 11款植入Joker間諜軟件 可盜用用戶信用卡

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下載不同的手機應用程式時，不知大家會否留意當中的安全問題？美國資訊安全公司Zscalar早前發表報告指，Google Play平台存有11款應用程式，被植入Joker惡意軟件，不法人士從中偷取手機通訊內容、聯絡人名單，甚至更盜用用戶的信用卡，目前有關的應用程式下載量已達到3萬次。
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有關被植入Joker惡意軟件的11款應用程式：
- Free Affluent Message
- PDF Photo Scanner
- delux Keyboard
- Comply QR Scanner
- PDF Converter Scanner
- Font Style Keyboard
- Translate Free
- Saying Message
- Private Message
- Read Scanner
- Print Scanner
Joker是在Android設備中最著名的惡意軟件之一，它不斷通過改變其代碼、執行方法等變種技術，尋找進入 Google Play 的途徑。若使用者下載了有關的應用程式，程式便會竊取用戶的 SMS 訊息、連絡人名單等，更會為使用者註冊高級無線應用程式協定 (WAP) 服務，增加使用者被盜用的機會。
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責任編輯：羅浩濂