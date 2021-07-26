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【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎 得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額

理財智慧 16:27 2021/07/26

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為鼓勵更多市民接種新冠疫苗，香港銀行公會舉辦疫苗接種大抽獎，獎品由31家會員銀行贊助，總值650萬。由即日起至9月13日下午5時，已接種疫苗者可網站登記。

「大抽獎」設有65份獎品，各10萬港元，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。信用卡免找數簽賬額由11家參與的銀行協助安排，得獎者可以用作購物和消費。

更多詳情：

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抽獎將於9月17日由電腦隨機抽出65名得獎者，得獎者名單將於9月24日刊登在「大抽獎」網頁和星島日報及英文虎報，得獎者會獲個別通知。

銀行公會主席施穎茵表示：「多謝各會員銀行支持這次大抽獎，這次活動顯示銀行業界積極支持本港市民和社區的身心健康。一如以往，銀行公會成立40年來，會繼續與業界一起，推動本港經濟發展。」

 

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撰文 : 陳楚琨

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