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【樓市熱話】為完成小時候夢想 應否租住凶宅？ 網民：世界最兇惡的鬼是「窮鬼」

理財智慧 12:00 2021/07/27

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香港地少人多，業主買樓最怕單位變成凶宅，不能升值還分分鐘賣不出去，虧得要命。租戶自己也有各種考慮，更不想住凶宅單位。不過，現今世代還有很多年輕人自覺不怕鬼，膽敢住凶宅。近日有網民於網上討論區發文詢問，有沒有人真的住過凶宅。

網民經歷：

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不少網民不以為意，直言：「怕什麼？你有見過鬼？」。有人更指，世界最兇惡的鬼就是「窮鬼」，如果真的被他遇上了鬼魂，他會抓住那隻鬼，「叫佢幫手供樓！」網民又覺得樓主想得太多，「人殺人多？還是鬼殺人多？怕甚麼？」

【樓市熱話】排公屋八年 入息疑會超出 港男上網問可否虛報 網民：拎到就上岸了【下一頁

網民從另一角度去想，指住凶宅的話，夏天不用開空調，「涼浸浸，電費都慳埋！」有人認真分析，稱有些人的命格是住凶宅才會越住越發達。

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責任編輯：張瑋婷

私人屋苑 電費 凶宅 香港 網上討論區

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