【一家四口 離家出走】「九室七空」的商場

日本自去年3月底封關後，外國遊客數字直綫下跌。筆者住在沖繩，是個旅遊小島，疫情前，沖繩每年招待超過1,000萬旅客，當中海外旅客佔約四成，其餘為日本本島遊客。疫情已持續超過一年，不少旅遊業商舖都陸續倒閉。先是藥粧店縮減規模，接着就是那霸國際通街道上的手信店舖，然後就是餐廳食肆酒吧。

最初大家都派定心丸，在休業期間，老闆吩咐員工「自宅待機」，這跟香港的「Work From Home」完全不同，這些店舖還需要銷售人員親身在店內工作，但因臨時休業才叫員工在家等候。到去年初夏，不少公司都見疫情日趨嚴重，心知通關日子遙遠，開始不再為海外員工更新工作簽證。然而，這並非老闆個人意願，實情是當公司出現赤字時，日本入國管理局也不會續簽海外員工的簽證，免得引發勞資紏紛。一方面是要保障海外員工權益，另一方面也保障公司的日本員工，免得資源遭進一步攤薄。

去年秋天，疫情開始穩定，不少公司已經半年無生意，但日本政府對再次對通關感到樂觀，並推出「Go To Travel」和「Go To Eat」的補助計畫，同時本島遊客也再次回到沖繩消費，沖繩的生氣回復六七成。那些老闆本來靠政府補助計畫「泵血」而「吊鹽水」續命。但入冬後，疫情再次肆虐，政府突然煞停「Go To」計劃，才發現短期復甦只是「死貓彈」，當地老闆表示悲觀，開始盤算結束生意。筆者也認識一些沖繩酒店業朋友，那時候他們都說自己公司瀕臨倒閉邊緣，也開始計劃Plan B了。

復甦難以維持

一直以來，沖繩一個重要景點，是位於北中城村的Rycom Aeon Mall，是沖繩最大購物中心，距離那霸市只是半小時車程，有免費穿梭巴士接送。自駕遊也可以整天免費泊車，非常方便。這購物中心其中一個亮點就是天台食街，本來有多間中高檔特色餐廳營業。疫情前筆者帶朋友去玩時，都到過那裡開餐，因為質素頗好。然而上星期再次去逛逛這條天台食街，真嚇了一跳！原本有9間食肆的天台食街，現在只剩下兩間餐廳。筆者在周末中午飯時間，在餐廳外目測店內食客寥寥可數，就連小學生都知道這是難以維持的生意額。

股神說過，水退後才知道誰沒穿褲子。疫情把不少依賴遊客的中高檔餐廳踢走，留下來的也不見得好過。但是，「在商言商，贏谷輸縮」，待水漲之時東山再起也未為遲。

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