【東京奧運】日本阿部兄妹 同日摘柔道金牌

▲ 日本一對兄妹阿部一二三及阿部詩雙雙躋身柔道項目決賽，更成功於同日摘得東京奧運金牌。

東京奧運周日（25日）舉行柔道賽事，日本一對兄妹阿部一二三及阿部詩雙雙躋身柔道項目決賽，更成功於同日摘得東京奧運金牌，創下兄妹同日贏得奧運冠軍的壯舉。

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23歲的哥哥阿部一二三當日參加柔道男子66公斤級賽事，而21歲的妹妹阿部詩則參加柔道52公斤級賽事。

阿部詩在決賽中與法國選手布哈德（Amandine Buchard）對壘，賽情一度膠著，兩名選手甚至要進入黃金得分加時賽階段。但阿部詩最後使出絕殺，擊敗布哈德順利摘金。

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而哥哥阿部一二三當時緊張地觀看轉播賽事，目睹妹妹摘金的那一刻更難掩興奮之情。他坦言自己受到妹妹摘冠所鼓舞，決心要與她同日奪得金牌。

阿部詩也前往現場為哥哥打氣，而阿部一二三在決賽中成功壓制來自格魯吉亞的對手馬爾格韋拉什維利（Vazha Margvelashvili），也順利取得金牌。

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據悉，阿部一二三在中學時已成為日本柔道冠軍，20歲更榮登世界第一，多年來都是妹妹的榜樣。但阿部一二三前年在東京柔道世錦賽失利，未能順利取得三連冠，而妹妹則順利衛冕冠軍。

哥哥爭取東京奧運入場券的過程也並非一帆風順。阿部詩去年2月成功獲得東奧參賽資格，但當時仍未決定東奧男子66公斤級的參賽名單。

兩兄妹都盼望能同時參加東奧，妹妹更陪伴哥哥為東奧資格賽奮鬥。哥哥最終順利入圍，兩兄妹也成功奪奧運金牌。

責任編輯：鄭錦玲