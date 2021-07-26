  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (一) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】日本阿部兄妹 同日摘柔道金牌

環球社會熱點 14:58 2021/07/26

分享：

日本一對兄妹阿部一二三及阿部詩雙雙躋身柔道項目決賽，更成功於同日摘得東京奧運金牌。

東京奧運周日（25日）舉行柔道賽事，日本一對兄妹阿部一二三及阿部詩雙雙躋身柔道項目決賽，更成功於同日摘得東京奧運金牌，創下兄妹同日贏得奧運冠軍的壯舉。

【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起 【下一頁】

23歲的哥哥阿部一二三當日參加柔道男子66公斤級賽事，而21歲的妹妹阿部詩則參加柔道52公斤級賽事。

阿部詩在決賽中與法國選手布哈德（Amandine Buchard）對壘，賽情一度膠著，兩名選手甚至要進入黃金得分加時賽階段。但阿部詩最後使出絕殺，擊敗布哈德順利摘金。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

而哥哥阿部一二三當時緊張地觀看轉播賽事，目睹妹妹摘金的那一刻更難掩興奮之情。他坦言自己受到妹妹摘冠所鼓舞，決心要與她同日奪得金牌。

阿部詩也前往現場為哥哥打氣，而阿部一二三在決賽中成功壓制來自格魯吉亞的對手馬爾格韋拉什維利（Vazha Margvelashvili），也順利取得金牌。

東京奧運土耳其女排副攻手 甜美笑容俘虜網民心 【下一頁】

據悉，阿部一二三在中學時已成為日本柔道冠軍，20歲更榮登世界第一，多年來都是妹妹的榜樣。但阿部一二三前年在東京柔道世錦賽失利，未能順利取得三連冠，而妹妹則順利衛冕冠軍。

哥哥爭取東京奧運入場券的過程也並非一帆風順。阿部詩去年2月成功獲得東奧參賽資格，但當時仍未決定東奧男子66公斤級的參賽名單。

兩兄妹都盼望能同時參加東奧，妹妹更陪伴哥哥為東奧資格賽奮鬥。哥哥最終順利入圍，兩兄妹也成功奪奧運金牌。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
今日
【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
【東京奧運】土耳其女排副攻手 甜美笑容俘虜網民心
今日
【東京奧運】土耳其女排副攻手 甜美笑容俘虜網民心
【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城
今日
【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城
【東京奧運】代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青樹淚別賽場
今日
【東京奧運】代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青樹淚別賽場
【東京奧運】荷蘭女車手擺烏龍 以為衝線就奪金
今日
【東京奧運】荷蘭女車手擺烏龍 以為衝線就奪金

你可能感興趣

【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
今日 14:19
【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
【東京奧運】土耳其女排副攻手 甜美笑容俘虜網民心
今日 13:48
【東京奧運】土耳其女排副攻手 甜美笑容俘虜網民心
【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城
今日 15:17
【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城
運動 東京 奧運會 日本 柔道

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月26日 時間15:00）

下一篇文章

【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月26日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月26日 時間15:00）
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】女子射箭個人排名賽 南韓小將安山破紀錄
【東京奧運】女子射箭個人排名賽 南韓小將安山破紀錄
【東京奧運】13歲少女自學滑板 成英國最年輕選手
【東京奧運】13歲少女自學滑板 成英國最年輕選手
【東京奧運】哈薩克美女持旗手受關注 日本網民：仙女（多圖）
【東京奧運】哈薩克美女持旗手受關注 日本網民：仙女（多圖）
英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒
英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒