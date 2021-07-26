【都市診療室】多囊卵巢症

每個月都有幾天渾身不舒服，如果不來經就好？女士們千萬不要這樣想，若經期紊亂，甚至出現四季經，幾個月才來經一次，便有可能患上多囊卵巢症。這是一種賀爾蒙失調綜合症，通常發生在生育期的婦女身上，約6至8%的婦女受此困擾。此症成因暫時不明，相信與環境因素，例如體重、運動、飲食，及家族遺傳有關。

多囊卵巢症的徵狀包括多方面：一、患者有肥胖問題，聲稱食量少但體重不斷上升，此情況在大部分20至30歲患者尤其明顯。若患者有肥胖問題，肥胖及賀爾蒙失調導致出現胰島素抵抗，患上高血壓、糖尿、高膽固醇的風險亦增加。

二、患者經期較疏、較少。因為沒有排卵，或沒有規律的排卵周期，因此經期會變得較疏，甚至一年只來經四次。若沒有排卵，子宮內膜長期受雌激素刺激，可能令子宮內膜增生，增加患癌風險。

三、雄性激素增加，令皮膚出現問題，例如暗瘡和體毛過剩，亦是多囊卵巢症的徵狀之一。

診斷多囊卵巢症

除了確定患者的經期情況，以及雄性激素是否過高之外，當接受超聲波檢查時，會見到卵巢較大，表面附有卵泡。多囊卵巢症只是導致經期較疏的其中一個可能因素，醫生有需要進行其他檢查，包括抽血化驗，以排除是否甲狀腺失調、催乳素過高等其他賀爾蒙毛病，引致經期不規律。

一旦確診多囊卵巢症，患者亦毋須太擔心，醫生會因應病人的臨床情況，提供專業的治療方案。針對肥胖問題，建議患者減肥，注意飲食，保持適當運動。若能成功減磅，通常有助改善經期，排卵會回復頻密，不育問題亦有望解決。

如果單靠減肥未能奏效，可以考慮處方賀爾蒙藥物。一般來說，採用避孕藥可令患者恢復有規律的周期，並且會令子宮內膜變薄，減低子宮內膜增生的風險。有患者抗拒服避孕藥，擔心體重回升。但筆者提醒，患者始終要平衡長時間沒有來經，帶來的健康風險。

至於不育問題，困擾不少患多囊卵巢症的婦女。醫生會幫助患者查找不育原因，若確定排卵是唯一引致不育的問題，可考慮處方排卵藥物。患者亦可接受人工受孕，從而達到為人母的心願。

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