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【互聯網健康】京東健康兩日插水3成、創上市低　阿里健康陪跌19%

新經濟追蹤 14:53 2021/07/27

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京東健康、阿里健康連續兩日大幅下跌

互聯網醫療概念股連續兩日急插，京東健康 （06618） 周一午後跌幅突然加劇，一度跌超過兩成，收市大跌17%，京東健康周二未止跌，最新再跌21%，報66.15元，續創上市新低。京東健康兩日累跌逾3成。

阿里健康 （00241） 周一也跌12%，周二再跌逾19%，一度失守10元關，暫報10.02元，跌19.3%。

平安好醫生 （01833） 跌幅相對溫和，暫跌4%，報67.05元。

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【教育股風暴】高盛大削教育股目標價、新東方狠劈75%　料行業未來3年收入至少減七成

編輯：麥德銘

阿里健康 （00214） 股價急挫17%　散戶：17元持貨怎麼辦

點按 42：59 -  44：23（開聲聽）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：
https：//bit.ly/3pPwtuA

港股 平安好醫生（01833） 京東健康（06618） 阿里健康（00241）

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