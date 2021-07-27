【互聯網健康】京東健康兩日插水3成、創上市低　阿里健康陪跌19%

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【恒大3333】恒大取消派特別息 股價午後跌逾15% 恒大系齊跌逾一成
互聯網醫療概念股連續兩日急插，京東健康 （06618） 周一午後跌幅突然加劇，一度跌超過兩成，收市大跌17%，京東健康周二未止跌，最新再跌21%，報66.15元，續創上市新低。京東健康兩日累跌逾3成。
阿里健康 （00241） 周一也跌12%，周二再跌逾19%，一度失守10元關，暫報10.02元，跌19.3%。
平安好醫生 （01833） 跌幅相對溫和，暫跌4%，報67.05元。
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編輯：麥德銘
阿里健康 （00214） 股價急挫17% 散戶：17元持貨怎麼辦
點按 42：59 - 44：23（開聲聽）
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