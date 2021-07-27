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馬克龍：2024奧運開幕式　將在塞納河上舉行

環球政經 18:23 2021/07/27

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2020奧運早前已正式開幕，並於當地時間7月23日晚上8時，在東京奧運主場館「新國立競技場」展開；而下屆（2024年）奧運也已訂好開幕地點，法國總統指開幕式將於巴黎塞納河舉行。

綜合媒體報道，馬克龍（Emmanuel Macron）接受當地報章訪問時表示，下屆巴黎奧運開幕典禮，預定在2024年7月26日舉行。屆時會於巴黎塞納河上利用浮台及兩邊的河岸共同展開。馬克龍指，開幕儀式應真正獨特且具有革命性，可以成為人民的儀式，並對所有人開放。而有關巴黎奧運慶典的細節仍有待確認。

此外，早前有報道指出，馬克龍的電話有機會被以色列間諜軟件「飛馬」入侵，當局亦舉行緊急會議，並指馬克龍已更換手機及電話號碼，以作額外保安措施，又稱此舉不代表馬克龍的電話被人入侵。

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責任編輯：黎淑雯

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