【中芯國際】中芯國際連續兩日成跌市避風港　逾130億成交倒跌後再倒升6%

晶片股再成跌市避風港，中芯國際 （00981） 今日曾逆市再升一成半，盤中高見27.9元，創1個月高。港股於尾市沽勢加劇，中芯國際一度倒跌1%，但收市前再發力，全日升6%，報25.55元，成交額達130億元。其他半導體方面，華虹半導體 （01347） 曾升7.6%，收市倒跌1.6%，41.8元；上海復旦 （01385） 更跌5%，報24元。

港股昨日跌逾千點，但中芯國際周一（26日）反以接近全日最高位收市。中芯國際收市升10.3%，報24.15元，盤中高見24.2元，成交額達46億元，為二十大成交港股中，唯一報升股份。

消息面上，暫未見中芯國際於港交所或公司網站發佈任何公告，而科網股、醫療股、教育股以至物管股連續兩日受到重挫。

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內媒最近曾報道指，據報華為早前自行研發的40nm OLED驅動芯片已完成試產，預計年底可正式向供應商量產交付，但由於華為沒有晶圓廠，因此仍需借助委外代工。報道指，由於台灣的幾間晶圓廠對有關生產計劃興趣不大，故該芯片很大可能會交給中芯國際生產。

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編輯﹕賴奕羚