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【中芯國際】中芯國際成跌市避風港　今日再升近一成

股市 10:43 2021/07/27

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晶片股再成跌市避風港，中芯國際 （00981） 逆市再升一成，盤中高見27元，創1個月高，最新報26.3元，升8.9%。其他半導體方面，華虹半導體 （01347） 現升7.6%，最新報45.75元；上海復旦 （01385） 現升1.6%，最新報25.55元。＿

港股昨日跌逾千點，但中芯國際周一（26日）反以接近全日最高位收市。中芯國際收市升10.3%，報24.15元，盤中高見24.2元，成交額達46億元，為二十大成交港股中，唯一報升股份。

消息面上，暫未見中芯國際於港交所或公司網站發佈任何公告，而科網股、醫療股、教育股以至物管股都在周一受到重挫。

【最新】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益 290億元狂沽美團、阿里巴巴，可見【下一頁】

內媒最近曾報道指，據報華為早前自行研發的40nm OLED驅動芯片已完成試產，預計年底可正式向供應商量產交付，但由於華為沒有晶圓廠，因此仍需借助委外代工。報道指，由於台灣的幾間晶圓廠對有關生產計劃興趣不大，故該芯片很大可能會交給中芯國際生產。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯﹕賴奕羚

港股 上海復旦（01385） 晶片 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981）

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