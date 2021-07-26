  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (一) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯國際】中芯國際成港股暴跌避風港　全日升逾一成

股市 16:21 2021/07/26

分享：

【中芯國際】中芯國際成港股暴跌避風港　全日升逾一成

正當港股尾市大跌1129點之際，中芯國際 （00981） 周一（26日）午後股價急升，以接近全日最高位收市。中芯國際收市升10.3%，報24.15元，盤中高見24.2元，成交額達46億元，中芯國際為二十大成交港股中，唯一報升股份。

其他半導體方面，華虹半導體 （01347） 收市升6%，成交已逾11億元，上海復旦 （01385） 早市升最多12%，收市仍升7%，報25.15元，成交3.65億元。

消息面上，暫未見中芯國際於港交所或公司網站發佈任何公告，而科網股、醫療股、教育股以至物管股都在周一受到重挫。

【最新】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益 290億元狂沽美團、阿里巴巴，可見【下一頁】

內媒最近曾報道指，據報華為早前自行研發的40nm OLED驅動芯片已完成試產，預計年底可正式向供應商量產交付，但由於華為沒有晶圓廠，因此仍需借助委外代工。報道指，由於台灣的幾間晶圓廠對有關生產計劃興趣不大，故該芯片很大可能會交給中芯國際生產。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相關文章﹕

【中芯國際】一季度產能利用率達98.7%　集成電路芯片仍供不應求

【芯片大戰】中芯國際午後大升半成　習近平心腹劉鶴據報主理芯片競賽項目

【芯片大戰】中芯國際、台積電首季報捷 最暢銷芯片差別多大？

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 上海復旦（01385） 晶片 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981）

上一篇文章

【港版納指】恒生科技指數面市將一年　受累內地科企監管、累跌1%大幅跑輸其他科技指數（第二版）

下一篇文章

【快手股價】快手遭滙證劈目標價、午後跌穿招股價　盤中低見112.6元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【港股市況】恒生指數跌1129點科指跌6%　美團挫逾13%、騰訊跌7%失守500元、新東方再瀉47%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌1129點科指跌6%　美團挫逾13%、騰訊跌7%失守500元、新東方再瀉47%（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個