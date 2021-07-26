倫敦部分地區暴雨成災 地鐵站急症室臨時關閉

全球多國最近出現不同的極端天氣，歐洲多國的暴雨引發洪災。英國倫敦周日（25日）亦有暴雨，導致部分地區發生嚴重水浸，多架車輛死火拋錨被困，要由救援人員協助解救。此外，洪水更湧入地鐵站，最少8個地鐵站需關閉。當局發出黃色雷暴警告，預測部分地區會有多達100毫米大雨。

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英國倫敦周日部分地區交通受暴雨造成嚴重水浸影響，多架車輛在主要道路被洪水圍困，要由救援人員協助司機解圍，甚至要出動救生艇救援。有影片顯示，洪水大量湧入倫敦東部輕鐵（DLR）Pudding Mill station，水位急速上升至樓梯位置，而市內亦有最少8個地鐵站需要關閉。

受暴雨衝撃，有醫院急症室需要臨時關閉、救護車被逼改路，影響當地醫療服務，其中Whipps Cross醫院的病房，包括婦產科也被逼關閉。倫敦消防隊指，接獲逾300個涉及洪水的求救電話，當局已出動大量人手協助受影響民眾。更有倫敦居民指，從未見過發生如此嚴重的水浸。

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英國氣象局發出黃色雷暴警告，預測部分地區會有逾100毫米大雨，並向個別地區發出水浸警告。受是次暴雨影響的倫敦地區包括Clapham及坎伯韋爾(Camberwell)，西南部金斯頓(Kingston)，以及倫敦東部的萊頓（Leyton）及沃爾瑟姆斯托（Walthamstow） 。

事實上，倫敦本月已第二次受洪水影響，上週倫敦西部地區亦發生山洪暴發，摧毀多間房屋。

責任編輯：郭麗明