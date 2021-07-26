  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (一) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券優惠】為迎接電子消費券計劃 K11 MUSEA推200萬抽獎回饋消費者

理財智慧 14:39 2021/07/26

分享：

5,000元電子消費券發放在即，K11 MUSEA亦配合推出更多優惠，由即日起開展10倍K Dollar獎賞計劃，並宣佈由8月1日起，加碼推出總值200萬的抽獎活動，豐富獎品包括10萬元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等，以回饋消費者。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【周末好去處】3大體驗＋7大展區逐個睇！全球首個MEME實體展登陸K11 Art Mall 【下一頁

適逢第一期消費券開始發放首日，K11 MUSEA於8月1日起截至8月15日，將推出總值200萬元大抽獎。顧客只要在館內同日累積消費達5,000元，即可獲一次抽獎機會，如惠顧館內餐廳更可多獲一次抽獎機會。豐富獎品包括10萬元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、PURE Fitness at K11 MUSEA一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max 及新世界自家製特別版口罩等。

【周末好去處】K11 MUSEA舉辦《THE MUSEA CLASSIC》古董車展 展出逾20輛罕見經典名車 【下一頁

另外，由即日起至9月12日，K11 MUSEA正舉辦以意大利著名湖畔度假勝地科莫湖Lake Como 為靈感的一系列藝術與文化體驗，包括世上極罕經典老爺車展，以及全港首家Campari 期間限定酒吧等精彩活動。

K11集團早前宣布與WeChat Pay HK的合作計劃，由即日起至9月26日的兩個月期間，顧客只要在K11集團旗下及其管理的K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST的指定商戶以WeChat Pay HK消費，即可獲10倍K Dollar獎賞。假設顧客在以上地點分別消費5,000元，即可賺取合共最高逾千元K Dollar獎賞。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

電子消費券 K11 MUSEA 新世界 文娛藝術

上一篇文章

【都市診療室】多囊卵巢症

下一篇文章

【職場熱話】下大雨應否叫外賣？ 外送員是否有花紅？ 網民：落住雨送幾涼爽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有盈退休】曾智華：不准叫鮮搾橙汁！
【有盈退休】曾智華：不准叫鮮搾橙汁！
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元