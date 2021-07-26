【消費券優惠】為迎接電子消費券計劃 K11 MUSEA推200萬抽獎回饋消費者

5,000元電子消費券發放在即，K11 MUSEA亦配合推出更多優惠，由即日起開展10倍K Dollar獎賞計劃，並宣佈由8月1日起，加碼推出總值200萬的抽獎活動，豐富獎品包括10萬元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等，以回饋消費者。

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適逢第一期消費券開始發放首日，K11 MUSEA於8月1日起截至8月15日，將推出總值200萬元大抽獎。顧客只要在館內同日累積消費達5,000元，即可獲一次抽獎機會，如惠顧館內餐廳更可多獲一次抽獎機會。豐富獎品包括10萬元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、PURE Fitness at K11 MUSEA一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max 及新世界自家製特別版口罩等。

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另外，由即日起至9月12日，K11 MUSEA正舉辦以意大利著名湖畔度假勝地科莫湖Lake Como 為靈感的一系列藝術與文化體驗，包括世上極罕經典老爺車展，以及全港首家Campari 期間限定酒吧等精彩活動。

K11集團早前宣布與WeChat Pay HK的合作計劃，由即日起至9月26日的兩個月期間，顧客只要在K11集團旗下及其管理的K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST的指定商戶以WeChat Pay HK消費，即可獲10倍K Dollar獎賞。假設顧客在以上地點分別消費5,000元，即可賺取合共最高逾千元K Dollar獎賞。

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