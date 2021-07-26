▲ 【大行報告】物管股大瀉普遍跌一成 大摩降行業評級、住建部要求整改物管公司不良行為

物管股全線重挫，住建部等8部門上周發布有關整頓房地產行業聲明，當中提及針對物管行業整改一些不良行業及習慣。券商摩根士丹利將物管行業評級由「吸引」下調至「與市場同步」，認為行業短線缺乏催化劑，而內房去槓桿及流動性問題繼續影響投資者情緒。

世茂服務 （00873） 曾跌逾兩成，碧桂園服務 （06098） 、華潤萬象生活 （01209） 、融創服務 （01516） 、合景悠活 （03913） 、金科服務 （09666） 、時代鄰里 （09928） 、越秀服務 （06626） 均跌逾一成。

物管股先後發布盈喜，一文看清【下一頁】

大摩指，中央繼續要求內房股去槓桿，部分內房發展商出現流動性問題，投資者憂慮發展商的財政狀況，而持續的去槓桿將會影響發展商買地能力及增長前景，間接令物管公司的在管總建築面積增長面臨下行壓力，預期2021至2023年物管行業來自母公司的在管總建築面積增長27%至30%，而母公司的合約銷售總建築面積則升5%。

「若合約銷售增幅由5%降至0%，將會令物管股的總建築面積增幅減少1至2個百分點，影響雖不大，但會對行業情緒構成負面影響。」

大摩：物管股上半年盈利料平均增長60%

物管股股價今年來累升16%，表現遠勝恒指。大摩指，物管股中長線對行業前景仍樂觀，因物管有政策支持，行業於2020至2023年盈利複合年均增長率可達44%，而且盈利可見度高。

大摩指，物管股上半年盈利平均增長60%，但中期佳績已大致反映在股價上，因各家公司已先後發布盈喜，而且大部分物管股已於3月公布5年計劃，或已上調目標，因此不預期8月公布中期業績時，會有推動股價進一步向上的消息。

恒大據報遭部分銀行及券商剔出孖展名單，詳見【下一頁】

大摩稱，現時物管股12個月預測市盈利約22倍，首選碧桂園服務及華潤萬象，兩者分別在住宅及商業領域領先，財政穩健，而且有母公司支持，維持「增持」。大摩下調世茂服務評級及合景悠活，由「增持」降至「與市場同步」。

銀河聯昌國際指，根據監管要求，物管公司可分享最多三成由公共空間產生的收入，但須獲得業主同意，相信大多數物管股有遵守相關規則，而且其覆蓋的物管股來自公共空間的收入只約佔其2020年平均總收入2.2%，但基於市場對於監管政策非常敏感，避險情緒持續下，預期物管股的股價短線會受壓。

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編輯：陳韻妍