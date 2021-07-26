【台積電TSMC】劉德音：台積電應邀評估德國設廠　團隊今日實地考察日本

▲ 【台積電TSMC】台積電劉德音：評估德國設廠 團隊今日實地考察日本

台積電（台：2330，美：TSM）今日舉行股東會，台積電海外設廠計劃成為股東會其中一個焦點。台積電早前傳出考慮日本設廠，據台媒報道，董事長劉德音稱，團隊今天正在日本考察，有結果將向外仔細解釋，而且透露應德國政府邀請，評估設廠。劉德音強調，當地設廠的主要考慮都是在於客戶需求。

台積電廠房大本營設在台灣，在南京也有晶圓代工廠。隨全球芯片陷入短缺，台積電早前已宣布在美國投資6座晶圓廠，並擬擴產南京廠房，也考慮其他海外設廠。

傳台積電南京擴產項目受美方施壓，可見【下一頁】

劉德音今日評論日本設廠時表示，以美國設廠部署為例，台積電2019年首次提出有意在亞利桑納州設廠前，2016年已有團隊開會與當地研究，2018年實體考察美國，經過一年努力和董事會討論，才決定這項投資案。

雖然日本設廠成本遠高於台灣，他強調，因為客戶需求，直接把成本和客戶談，客戶願意幫助克服，希望日本貢獻能打平成本差別，讓股東有比較平穩的獲利。

在德國設廠方面，台積電首次披露，收到德國政府邀請評估可行性，但處於非常早期階段。

台積電一直強調全球經濟維持供應鏈分工，可帶來最高技術開發和商業效率，劉德音最新稱，疫情、貿易爭端及天然災害等因素，都令行業變得更為複雜，半導體可在本土生產，但只應佔一部分，不能與全球供應鏈割裂。

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編輯：麥德銘

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