▲ 【北水沽貨】上周至今港股通走資逾200億元 投資者不吼港股吼美股？

內地監管浪潮未完，科技股、教育股再爆小股災。北水連續6日流出港股，半日資金流出已近33億元，當中騰訊 （00700） 及美團 （03690） 成為沽貨對象。

北水退潮，繼上周連續五日走資後，北水半日再走資32.7億元，累計走資205億元。不計今日（26日），本月已過去的16個交易日中，內地投資者有11日沽貨，累計已走資約363億元。

多隻科技股今日捱沽，午後沽壓加劇，截至下午1時45，騰訊報490元，跌7.7%，盤中曾低見489.2元，成交額282億元。另外，美團挫近一成，最新報246.4元，盤中低見244元，成交金額110億元。恒生科指現跌逾6%，最新報6814點。該指數推出即將滿一年，以現價計，並無進賬。

資金流入美股

另一邊廂，美國基金上半年吸資破紀錄。據Refinitiv Lipper數據，今年上半年，美國公募基金和交易所交易基金（ETF）的淨流入資金規模超過9000億美元，打破了1992年以來的紀錄，並且超過了2021年前兩個季度全球投資者投資於其他地區基金的總和。

不過，近月資金流入見放緩。數據顯示，6月份流入美國基金的資金約為510億美元，低於5月份的1680億美元，也是1月份以來流入資金首次低於1000億美元。與此同時，流入海外的資金從5月份的840億美元增加到上月的930億美元以上。

美國債市也吸引了大量資金流入。EPFR的數據顯示，截至6月30日，美國債券在外國債券基金持倉比例為25%左右。這一比例高於去年年底的23%和2019年底的10%左右。

港美股市的表現愈見分化，標普500股指已接近2000年以來的最高水平，反觀恒指近期不斷尋底。

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編輯：吳敏芳