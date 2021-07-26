【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起

日本動漫文化享負盛名，東京奧運開幕禮上，運動員進場時亦播放多首經典動漫遊戲歌曲作背景音樂。隨著賽事正式開始，動漫元素逐漸在東京奧運賽場出現。三人女子籃球賽事近日展開，當日本隊進場時，場上響起經典籃球動漫《男兒當入樽》主題曲。有關影片在網上流傳後，不少網民皆大讚東奧當局用心。

日本三人女子籃球出場片段

東京奧運開幕禮上，運動員出場時，不少經典動漫的主題曲作為背景音樂，如《勇者鬥惡龍》、《劍魂》等都令不少動漫迷驚喜萬分。對於動漫迷，東奧在女子三人籃球賽事中準備另一個驚喜。上周六（24日）舉行的女子三人籃球比賽中，日本隊進場時播出的正是《男兒當入樽》主題曲「好想大聲說喜歡你」，十分適合比賽項目。

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據悉，是次並非東奧主辦方首次播放與項目相關動漫主題曲。早前日本男子排球3比0大勝委內瑞拉時，比賽場館比便響起動漫《排球少年》主題曲「Imagination」。射箭比賽中段休息期間便播出《進擊的巨人》主題曲「紅蓮的弓矢」，估計是想激勵球員的鬥志。

當日比賽部分情況

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日本3人女籃隊進場影片其後在Twitter上廣為流傳，不但日本網民大讚當局安排十分用心，世界各地動漫迷亦紛紛轉載影片，並用自己國家語言表示驚喜不已。日本隊亦以20比8輕取羅馬尼亞。

責任編輯：李俊儀