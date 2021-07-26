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【工作模式】WFH已成過去？ 　美國科技企業興起戶外辦公

商業 16:53 2021/07/26

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在疫情下，不少企業實施在家工作（WFH），以減少群體感染風險。不過也有一些企業嘗試戶外辦公模式，其中 Google 在歐美分部建立戶外工作區域，為工作模式帶來新選擇。

在疫情下，不少企業實施在家工作（WFH），以減少群體感染風險。不過也有一些企業嘗試戶外辦公模式，其中 Google 在歐美分部建立戶外工作區域，為工作模式帶來新選擇。

【颱風假】台灣在家工作不能放「颱風假」 香港可以嗎？

Google 正規劃後疫情世代的工作場所，為過去一年多習慣在家工作，且不想一直留在辦公室的員工提供新選擇。其中一個方法是設立戶外工作區域，目前公司正於紐約、倫敦、慕尼黑、雪梨等地興建新工作區域。至於 Google 位於美國矽谷的總部，公司將部分停車場和草坪改建成 Camp Charleston 。營地內較大的圓錐形帳篷內，設有會議區、Wi-Fi 及各種視像會議設備，主要用於舉辦大型團隊會議與聚會，設施在今年 3 月起啟用。

【精神健康】人力資源顧問教路 如何正確關注員工心理健康

除了科技企業，百事可樂和 KPMG（畢馬威會計事務所） 等企業也接受戶外辦公模式，開始為員工提供戶外工作空間。其中 KPMG 與美國戶外空間設計公司 EDSA 合作，在佛羅里達州興建 KPMG Lakehouse，佔地 22 公頃，設有 800 間單人客房，並有健身中心、單車車道等設施，可用於會議、員工培訓，以及與其他公司舉行聚會。與以往租用酒店舉辦會議不同，企業自行興建相關設施，在運用上更加靈活且節省企業開支。

不僅是企業，就連政府也響應戶外工作模式，提供免費戶外辦公區域。例如美國華盛頓市政府與「金三角商業改善區」(Golden Triangle BID）合作，在工作日於公園設置辦公桌椅，並提供 Wi-Fi，以鼓勵市民重返市中心辦公，同時吸引更多商家回歸。

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【美國荀工】美企招聘捲餅試食推廣員 月薪約19萬港元

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記者：廖淑瑩

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