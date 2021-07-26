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【東京奧運】土耳其女排副攻手 甜美笑容俘虜網民心

環球社會熱點 13:48 2021/07/26

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土耳其女排的副攻手Zehra Gunes在賽場的英姿，也引起觀眾關注。

東京奧運正式開幕，不少外型出色的選手成為奧運熱門話題。中國女排於首場賽事不敵土耳其女排，土耳其女排的副攻手Zehra Gunes在賽場的英姿，也引起觀眾關注。Zehra Gunes的甜美笑容更俘虜不少網民的心，在社交媒體更有超過33萬人追蹤。

【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城 【下一頁】

22歲的居内什（Zehra Gunes）身高1米97，身型高挑如模特兒。她在2018年開始效力土耳其女排國家隊，在球隊中也有著出色的表現。

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由於身高有優勢，居内什在中國隊對土耳其隊的賽事中成為重要快攻角色。居内什成功攔截對方攻擊的同時也交足功課，憑著出色果斷的快攻技術貢獻了11分。

除了球技精湛外，居内什甜美的外貌也成為焦點。她在Instagram上不時發布賽場訓練照，也會放上自己周遊列國的旅遊照和生活照。

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而土耳其女排另一名小將卡拉庫爾特（Ebrar Karakurt）擁有一頭粉色頭髮，在賽場上也備受關注。21歲的卡拉庫爾特曾代表土耳其出戰2019年世界女排聯賽。她的身高達到1米96，加上扣殺凌厲，為土耳其隊成功奪得18分。

    點擊圖片放大

土耳其下場賽事會在周二（27日）下午舉行，對手是意大利女排。

責任編輯：鄭錦玲

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