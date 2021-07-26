【新指數】恒指公司推新消費指數及滬深港新消費指數　五大成分股有甚麼？

▲ 【新指數】恒指公司推新消費指數及滬深港新消費指數 捕捉新消費商機

恒生指數公司推出恒生新消費指數及恒生滬深港新消費指數，兩項新指數將反映傳統消費行業（即必需性消費及非必需性消費） 以及包括電子商貿、網上手機游戲、串流媒體軟件及醫療保健在內的線上消費行業上市公司的整體表現。

恒生新消費指數涵蓋在香港上市的大中華公司，成分股固定為50隻，過去12個月平均市值最大的50隻非必需性消費、必需性消費、醫療保健業或資訊科技業的公司，將被挑選為成分股。權重最高的首5隻成分股分別為阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、創科實業 （00669） 、比亞迪 （01211） 及李寧 （02331） 。

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至於恒生滬深港新消費指數為跨市場指數，選股範圍為來自内地上市的A股及互聯互通機制下合資格南下交易的港股通股份。成分股亦為50隻，符合資格的候選港股最近6個月的日均成交額最少2000萬港元，或A股最近6個月的日均成交額最少2000萬人民幣，而且須為非必需性消費、必需性消費、醫療保健業或資訊科技業，過去12個月平均公司市值最大的50間合資格公司將被挑選為成份股。

比重最大的5隻成分股，分別為美團 （03690） 、貴州茅台（滬：600519）、五糧液（深：000858）、比亞迪 （01211） 及美的集團（深：000333）。

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編輯：陳韻妍