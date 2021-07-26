【華為分家】榮耀手機：內地市佔率14.6%　打入前三品牌

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華為手機業務受累美國制裁令影響芯片供應，最終將原有入門手機品牌「榮耀手機」分拆，獨立經營。內地傳媒引述榮耀手機內部消息指，引用第三方數據，榮耀最新一周在中國智能手機市場份額已攀升至14.6%，打入前三。
榮耀在內部論壇稱，「榮耀50系列吹響了我們前進的號角，Magic3（8月12日發布）將開啟我們的高端崛起之路。」
內地傳媒指，榮耀品牌手機在高峰時期曾佔據內地16.7%的市場份額，而榮耀獨立後的2021年一季度這一數字跌落至3%。
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小米首次超越蘋果 躋身全球智能手機出貨量第二位，可見【下一頁】
被視為從華為危機最受惠，小米（01810＿於月內表示，小米第二季在全球智能手機市場份額已達17%，首次成為世界第二，僅次於三星（Samsung）。
據市場調查機構Canalys的細分市場數據，今年首季小米在內地市場出貨量份額提升，但依然不及Vivo、Oppo和華為。
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編輯：麥德銘
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