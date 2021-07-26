  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (一) 13:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為分家】榮耀手機：內地市佔率14.6%　打入前三品牌

Hot Talk 13:01 2021/07/26

分享：

榮耀手機：內地市佔率14.6%　打入前三品牌

華為手機業務受累美國制裁令影響芯片供應，最終將原有入門手機品牌「榮耀手機」分拆，獨立經營。內地傳媒引述榮耀手機內部消息指，引用第三方數據，榮耀最新一周在中國智能手機市場份額已攀升至14.6%，打入前三。

榮耀在內部論壇稱，「榮耀50系列吹響了我們前進的號角，Magic3（8月12日發布）將開啟我們的高端崛起之路。」

內地傳媒指，榮耀品牌手機在高峰時期曾佔據內地16.7%的市場份額，而榮耀獨立後的2021年一季度這一數字跌落至3%。

華為本周四發布P50系列手機 4G版本料用高通芯片，可見【下一頁】

小米首次超越蘋果 躋身全球智能手機出貨量第二位，可見【下一頁】

被視為從華為危機最受惠，小米（01810＿於月內表示，小米第二季在全球智能手機市場份額已達17%，首次成為世界第二，僅次於三星（Samsung）。

據市場調查機構Canalys的細分市場數據，今年首季小米在內地市場出貨量份額提升，但依然不及Vivo、Oppo和華為。

相關文章：

【小米股價】榮耀年初發布Honor V40、「供應商全面恢復合作」

【榮耀50】榮耀50系列亮相　Google移動服務將回歸

編輯：麥德銘

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：
https：//bit.ly/3pPwtuA

港股 小米集團－W（01810） 制裁 智能手機 小米 華為 Oppo Vivo

上一篇文章

今日推介吉利 ｜滙豐、建滔、比亞迪電子、瑞聲、舜宇最新部署（立即觀看）

下一篇文章

【教育股風暴】高盛大削教育股目標價、新東方狠劈75%　料行業未來3年收入至少減七成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌900點、科指跌6%　騰訊跌7%破底失守500元、美團跌一成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌900點、科指跌6%　騰訊跌7%破底失守500元、美團跌一成（不斷更新）