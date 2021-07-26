【教育股風暴】高盛大削教育股目標價、新東方狠劈75%　料行業未來3年收入至少減七成

▲ 【教育股風暴】高盛大削教育股目標價、新東方狠劈75% 料未來3年收入至少減七成

內地落實對教育行業實施「雙減」，即減輕學生作業負擔和校外培訓負擔，全面規範校外培訓行為。高盛認為，隨周末及寒暑假期的課後輔導（AST）被禁，相關假期收入估計佔全年總收入約75%至80%，故此該行覆蓋的K12後教育股，其2021至2023年收入預測將減少70%至90%，即使行業或出現潛在重組或成本下，有關教育股仍可能出現經營虧損，或虧損幅度遠超該行預測。

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高盛指，由於K12的課後輔導被要求非牟利，再加上外資被禁控股的限制，經營K12課後輔導的收入料不會被計入股東應佔溢利，因此該行現時評估K12課後輔導價值，主要基於（1）其非K12的業務，包括成人及大學教育、非學科輔導等；（2）撇除遞延收入及退款債務後的最新淨現金價值，因預期公司需要約一年時間進行重組。

課後輔導可擴大潛在市場範圍料縮76%

由於K12課後輔導業務前景不明朗，加上盈利下調壓力大，高盛按照調整後的盈利預測，將教育股未來12個月新目標價平均下調78%。高盛將新東方 （09901） 評級由「買入」下調至「中性」，目標價由110元大降75%至28元，維持新東方在綫 （01797） 「沽售」評級，目標價由10.5元，降63%至3.9元。高盛亦將好未來（美：TAL）評級由「買入」降至「中性」，目標價由53美元，降89%至5.6美元。

高盛稱，「雙減」新規實施後，內地課後輔導的可擴大潛在市場範圍規劃，將由2020年的1000億美元，縮減76%至2025年的240億美元，亦較該行原先估計的少85%，主要源於課後輔導教學時間減少及滲透率下降所致。

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編輯：陳韻妍