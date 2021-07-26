【5000元消費券】掌舖夥本土小店　嘟QR Code賺消費券優惠

▲ 掌舖 Boutir宣推出「消費券購買天書」，消費者只需要簡單掃描二維碼，便可購買具特式的小店商品。

為配合政府發放電子消費券，掌舖 Boutir宣布，將會推出一連串活動以鼓勵市民消費，除了早前開辦的網上市集「$5000消費券掌賞Mall」，亦印製了逾3萬本「消費券購買天書」，消費者只需要簡單掃描二維碼，便可購買具特式的小店商品。

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掌舖與超過 100 間本地小店合作，成立名為「消費券掌賞 Mall」網上市集，市集設有6大展區，提供超過1000件商品，優惠低至半價。其中包括OTO按摩椅在內的商戶送出價值高達＄1,000的優惠券，掌舖更送出1000 張＄10掌賞現金優惠券，適用於所有掌賞Mall參與商戶。



掌舖也推出「消費券購買天書」，將會以郵寄或寄存方式送抵超過3萬個家庭、咖啡店及商場等地點，天書提供各色各樣商品，同時將送出價值高達＄1000 的優惠券。掌舖也將會在8月1日，即消費券正式使用當天，在尖沙咀海防道設置宣傳車，市民除可在車身掃描二維碼進入網上Mall外，更可即時向掌舖客服們查詢＄5000 消費券掌賞 Mall 使用詳情。

除此之外，海外市民亦可在掌舖開設網店，拓展代購業務，由即日起至電子消費券正式生效當天，全新商戶只需付1,800港元，即可訂購一年商務PLUS計劃（原價：5,988港元；商戶先付1,800港元，並於電子消費券生效後，以消費券繳付3,000港元）。

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責任編輯：蘇穎琪

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