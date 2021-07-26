  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (一) 13:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】掌舖夥本土小店　嘟QR Code賺消費券優惠

商業 13:35 2021/07/26

分享：

掌舖 Boutir宣推出「消費券購買天書」，消費者只需要簡單掃描二維碼，便可購買具特式的小店商品。

為配合政府發放電子消費券，掌舖 Boutir宣布，將會推出一連串活動以鼓勵市民消費，除了早前開辦的網上市集「$5000消費券掌賞Mall」，亦印製了逾3萬本「消費券購買天書」，消費者只需要簡單掃描二維碼，便可購買具特式的小店商品。

【5000元消費券】電子消費券商機大　奢侈品品牌增加小額交易支付工具
 
掌舖與超過 100 間本地小店合作，成立名為「消費券掌賞 Mall」網上市集，市集設有6大展區，提供超過1000件商品，優惠低至半價。其中包括OTO按摩椅在內的商戶送出價值高達＄1,000的優惠券，掌舖更送出1000 張＄10掌賞現金優惠券，適用於所有掌賞Mall參與商戶。
 
掌舖也推出「消費券購買天書」，將會以郵寄或寄存方式送抵超過3萬個家庭、咖啡店及商場等地點，天書提供各色各樣商品，同時將送出價值高達＄1000 的優惠券。掌舖也將會在8月1日，即消費券正式使用當天，在尖沙咀海防道設置宣傳車，市民除可在車身掃描二維碼進入網上Mall外，更可即時向掌舖客服們查詢＄5000 消費券掌賞 Mall 使用詳情。

除此之外，海外市民亦可在掌舖開設網店，拓展代購業務，由即日起至電子消費券正式生效當天，全新商戶只需付1,800港元，即可訂購一年商務PLUS計劃（原價：5,988港元；商戶先付1,800港元，並於電子消費券生效後，以消費券繳付3,000港元）。

【5000元消費券】油尖旺購物節與電子消費券同期舉行　消費100元即可抽獎

責任編輯：蘇穎琪

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

相關文章

【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益
2021/07/23
【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益
【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應
2021/07/23
【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應
【5000元消費券】油尖旺購物節與電子消費券同期舉行　消費100元即可抽獎
2021/07/25
【5000元消費券】油尖旺購物節與電子消費券同期舉行　消費100元即可抽獎
【5000元消費券】電子消費券商機大　奢侈品品牌增加小額交易支付工具
今日
【5000元消費券】電子消費券商機大　奢侈品品牌增加小額交易支付工具

你可能感興趣

【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益
10:00 2021/07/23
【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益
【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應
11:00 2021/07/23
【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應
【5000元消費券】油尖旺購物節與電子消費券同期舉行　消費100元即可抽獎
19:57 2021/07/25
【5000元消費券】油尖旺購物節與電子消費券同期舉行　消費100元即可抽獎
電子消費券 QR Code 小店 商品 商場 市集

下一篇文章

【保護商標】Crocs控告20間企業商標侵權　涉抄襲其商品「Clog」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【動漫節2021】政府突限制入場人數　主辦方估計每天有2萬人未能入場 展商仍盼有7位數生意額
【動漫節2021】政府突限制入場人數　主辦方估計每天有2萬人未能入場 展商仍盼有7位數生意額
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
【動漫節】入場輪候時間估計一度長達4小時　動漫迷點睇？（多圖）
【動漫節】入場輪候時間估計一度長達4小時　動漫迷點睇？（多圖）
【消費優惠】永安百貨買禮券為消費券增值 另接種疫苗可參加大抽獎
【消費優惠】永安百貨買禮券為消費券增值 另接種疫苗可參加大抽獎
【疫市營商】可口可樂改版零糖口味　換上新配方及包裝
【疫市營商】可口可樂改版零糖口味　換上新配方及包裝
【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元
【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元