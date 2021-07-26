【恒指季檢】恒指季檢結果八月中旬揭盅　中金料多隻新經濟股有望納入恒指

▲ 恒指季檢結果八月中旬揭盅 中金料多隻新經濟股有望納入恒指

恒生指數公司將在8月20日港股收盤後，公布恒生系列指數季度審議結果，恒生指數、國企指數、恒升綜合指數、恒生科技指數等多個港股主要指數都或將出現調整。中金表示，基於現有可得數據及指數調整方法，預測京東 （09618） 、快手 （01024） 、網易 （09999） 、京東健康 （06618） 、思摩爾國際 （06969） 、嗶哩嗶哩 （09626） 以及京東物流 （02618） 均排在恒升指數順位前列，有可能成為被納入潛在候選者。

不過，該行表示，因京東及網易等大市值公司排名非常靠前，但過去幾次調整都未能被納入，因此不排除是因為其他非量化指標的考量所限。

對上一次恒指季檢，新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能，阿里巴巴美團成贏家【下一頁】

友邦權重或現小幅下調 成分股數目進一步增加

中金又指，基於現有指數成分股實際權重，友邦保險 （01299） 的權重為8.07%，超過8%的權重上限，可能會被動小幅下調，進而帶來潛在的被動資金流出。

而根據對上一次恒指季檢結果，恒指成分股已經進一步增加至58隻，中金表示，成分股數目進一步增加已經成明顯趨勢，預計是次調整大概率會進一步增加成分股，部分行業的覆蓋度亦將隨之擴大。

10股份符合納入港股通標準

而被視為港股通投資樣本空間的恒生綜合指數亦將進行半年度調整，中金預計，粗略估算合共有10隻股票符合納入港股通標準，包括快手、時代天使 （06699） 、和黃醫藥 （00013） 、奈雪的茶 （02150） 、優然牧業 （09858） 、開拓藥業 （09939） 、基石藥業 （02616） 、科濟藥業 （02171） 、金川國際 （02362） 以及朝雲集團 （06601） 。

中金表示，長期來看，港股市場作為中國新經濟橋頭堡的地位並沒有被完全動搖，一批具有稀缺價值的優質新經濟龍頭公益仍然是對投資者最主要的吸引力。隨著更多新經濟明星股赴港上市或回歸港股二次上市，疊加中國家庭資產配置拐點等長期驅動因素，該行認為南下流入大趨勢不改。

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記者：梁安琪