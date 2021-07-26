【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡

▲ Google Play平台被發現存有11款被植入Joker的惡意程式，下載量達到3萬次。

近年惡意程式軟件泛濫，為手機系統帶來安全威脅。美國資訊安全公司Zscalar發表報告指，最近Google Play平台存有11款程式，被植入Joker惡意軟件，不法分子從中偷取手機通訊內容、聯絡人名單，甚至盜用信用卡等，目前應用程式下載量已達到3萬次。

<<【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒

<<【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標 專家提5招拆解危機

外媒報道，外國網絡安全研究人員發現，Google Play上共有11款藏有Joker 惡意軟件的應用程式。研究人員指，這些應用程式大部分與通訊類、工具類相關，並不斷透過改變程式代碼、執行方法等技術，來繞過Google Play Store的安全審查。一旦用戶下載使用，就有機會被盜竊訊息內容，甚至會被盜用綁定在Google Play Store的信用卡。

被偵測到藏有Joker惡意程式包括：Free Affluent Message、PDF Photo Scanner、Delux Keyboard、Comply OR Scanner、Saying Message、Read Scanner等，目前Google Play已將上述程式下架，但其下載量已達到3萬次。

責任編輯：李寶如