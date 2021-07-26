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【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒

科技 12:06 2021/07/26

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防毒軟件公司卡巴斯基指，要小心一款執行檔案的名稱，內有 1.75GB 的廣告木馬病毒！（Windows）

微軟（Microsoft）早前發表最新作業系統 Windows 11，更讓 Insider 會員下載 Windows 11 ISO 預覽版，吸引不少用戶搶先體驗，紛紛下載非官方的 ISO 檔案。防毒軟件公司卡巴斯基指，要小心一款執行檔案的名稱，內有 1.75GB 的廣告木馬病毒！

【Google】Google Bookmarks功能將步入歷史 官方宣布9月30日終止服務

卡巴斯基指，Windows 11 將於 2021 年正式推出，但目前有許多用戶想搶先體驗，而透過非官方渠道下載 Windows 11 預覽版本，令網絡犯罪份子有機可乘。該公司表示，目前網上流傳的一份檔案名為 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe 的安裝執行檔，大小為 1.75GB。這個檔案「外表」看似正常，但實際內容卻是由一堆垃圾信息的 DLL 檔案所組成。

【網絡安全】勒索軟件不斷進化 港企月均遭逾75萬次攻擊

當打開安裝指引後，檔案與一般安裝程序無異，會彈出安裝許可等視窗，但其主要目的是執行挾帶的安裝程式。一般人通常不會仔細查看安裝許可協議，一旦按下確認後，就會被迫安裝各種惡意程式，如無用廣告、木馬病毒等。

卡巴斯基指，這類的檔案近期在非官方的渠道大量散布，目前已經偵測到數百個透過吸引用家安裝此檔案，嘗試入侵電腦的例子。卡巴斯基呼籲，用戶切勿從非官方渠道下載檔案，以免受到惡意程式攻擊，造成資安風險。

【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標 專家提5招拆解危機

記者：廖淑瑩

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