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今日推介吉利 ｜滙豐、建滔、比亞迪電子、瑞聲、舜宇最新部署（立即觀看）

股市 13:04 2021/07/26

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恒生指數中午收報26527點，跌794點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利 （00175） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、建滔 （00148） 、比亞迪電子 （00285） 、瑞聲 （02018） 、舜宇 （02382） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 吉利汽車（00175） 滙豐控股（00005） 建滔集團（00148） 比亞迪電子（00285） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 石鏡泉

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