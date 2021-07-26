【獨家專訪】胡祖六：中資科網股跌幅不理性　部分企業基本面勝美科網巨頭

▲ 【獨家專訪】胡祖六：中資科網股跌幅不理性 部分行業基本面勝美科網巨頭

中國互聯網監管政策不斷出爐，科網股周一再迎新一輪恐慌跌幅，活躍於中國科技行業投資的春華資本創辦人接受本報獨家專訪時稱，理解科網股在監管前景不確定性下震盪，但市場過於不理性、片面解讀中央政策。胡祖六認為，監管「Big Tech（科網巨頭）」是全球趨勢，但未見美國科網巨頭「腰斬」，中國科網股不乏超跌例子。

胡祖六是高盛大中區前主席，創立春華資本後活躍於中國企業投資，目前是螞蟻集團非執行董事，也是百勝中國非執行董事長，也是香港交易所 （00388） 的中國業務諮詢委員會創始成員。

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胡祖六稱，十四五規劃特別強調要科技創新、數字經濟，「21世紀的中美戰爭將涉及人工智能及數字經濟」，更顯得大數據保護和發展同樣至為關鍵。他續稱：

監管大型科企不是中國獨有的，歐美都對於Facebook（美：FB）、Google等科企發下很大的罰單，所以中國加強監管只是與國際潮流接軌，投資者毋須過於恐慌。

胡祖六分析不少中資股被低估，相對於亞馬遜（美：AMZN），中資電商龍頭增長更快，基本面可媲美甚至高於亞馬遜。

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記者：麥德銘、陳韻妍

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