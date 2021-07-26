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【美股期貨】道指期貨跌244點　中概股延續跌勢　拼多多、騰訊音樂跌約14%（不斷更新）

股市 16:13 2021/07/26

分享：

美股動態不斷更新

美股上周五造好，3大指數創歷史新高，道指升238點。美股期貨周一於亞洲時段回軟，道指期貨最新跌逾200點，在美中概股延續跌勢。美國今日將公布6月新屋銷售；德國將公布IFO商業景氣指數。本周多隻美國科技巨頭將公布季績，另外聯儲局將會公布議結果。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績　周四聯儲局7月議息會議

即市走勢︰

【16：10】中概股延續跌勢，拼多多（美：PDD）跌14%，貝殼（美：BEKE）跌逾20%，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）跌逾5%，騰訊音樂（美：TME）跌逾13%，京東（美：JD）跌逾6%。

【12：05】道指期貨跌146點，報34805點；標指期貨跌12點，報4390點，納指期貨跌11點或近0.1%，報15086點。

【11：34】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億　一文看清五大關注重點

【09：46】傳亞馬遜研加密貨幣支付　比特幣曾升15%逼近4萬美元　一周升近一萬美元

【07：30】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮　維持36美元目標價

【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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