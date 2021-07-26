【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.2%　中概股續急瀉（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

港股上演「黑色星期一」後，上周三大指數創新高的美股，期貨見回吐，道指期貨跌171點，納指期貨跌0.2%。美國今日將公布6月新屋銷售；德國將公布IFO商業景氣指數。本周多隻美國科技巨頭將公布季績，另外聯儲局將會公布議結果。

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焦點新聞︰

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績 周四聯儲局7月議息會議

即市走勢︰

【17：34】道指期貨跌171點，納指期貨跌近0.2%。

【17：06】道指期貨跌211點，納指期貨跌0.2%。

【16：10】中概股延續跌勢，拼多多（美：PDD）跌14%，貝殼（美：BEKE）跌逾20%，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）跌逾5%，騰訊音樂（美：TME）跌逾13%，京東（美：JD）跌逾6%。

【12：05】道指期貨跌146點，報34805點；標指期貨跌12點，報4390點，納指期貨跌11點或近0.1%，報15086點。

【11：34】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億 一文看清五大關注重點

【09：46】傳亞馬遜研加密貨幣支付 比特幣曾升15%逼近4萬美元 一周升近一萬美元

【07：30】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮 維持36美元目標價

【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

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責任編輯︰梁浩碩