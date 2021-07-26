  • 31°C
香港時間 : 2021726日 (一) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】道指期貨跌133點　納指期貨跌逾0.2%（不斷更新）

股市 19:10 2021/07/26

分享：

美股動態不斷更新

港股上演「黑色星期一」，中資股的拋售影響風險情緒，上周創新高的美股，期貨見回吐，道指期貨跌133點，納指期貨跌逾0.2%。美國今日將公布6月新屋銷售；德國將公布IFO商業景氣指數。本周多隻美國科技巨頭將公布季績，另外聯儲局將會公布議結果。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績　周四聯儲局7月議息會議

即市走勢︰

【19：10】道指期貨跌133點，納指期貨跌逾0.2%。

【17：34】道指期貨跌171點，納指期貨跌近0.2%。

【17：06】道指期貨跌211點，納指期貨跌0.2%。

【16：10】中概股延續跌勢，拼多多（美：PDD）跌14%，貝殼（美：BEKE）跌逾20%，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）跌逾5%，騰訊音樂（美：TME）跌逾13%，京東（美：JD）跌逾6%。

【12：05】道指期貨跌146點，報34805點；標指期貨跌12點，報4390點，納指期貨跌11點或近0.1%，報15086點。

【11：34】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億　一文看清五大關注重點

【09：46】傳亞馬遜研加密貨幣支付　比特幣曾升15%逼近4萬美元　一周升近一萬美元

【07：30】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮　維持36美元目標價

【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【銀色債券】銀債周五截止認購　滙豐開賣5日認購額及人數破紀錄（第三版）

下一篇文章

【東京奧運】日本連奪滑板金牌　滑板股、贊助商日股炒升　急凍海產商都有得升？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【恒指夜期+北水】北水連續6日走資　共236億　夜期升93點未脫險（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續6日走資　共236億　夜期升93點未脫險（不斷更新）