【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨跌7點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

儲局議息後宣布維持利率不變，惟主席鮑威爾提到，會議中第一次深入討論縮減買債的時機，道指反覆受壓跌127點。美股期貨於周四亞洲時段個別發展，道指期貨升12點，納指期貨跌近0.3%。美國今日將公布第二季GDP初值、第二季核心PCE物價、上周初領失業救濟人數、6月未決房屋銷售等數據。

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焦點新聞︰

【儲局議息】鮑威爾： 儲局首次討論削買債時機

即市走勢︰

【18：00】道指期貨升139點，納指期貨跌7點。

【12：20】道指期貨升12點，報34943點；標指期貨跌5點，報4395點；納指期貨跌41點或近0.3%，報14976點。

【11：41】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市

【11：24】軟銀據報擬售三分之一UBER股票 彌補對滴滴投資損失逾300億

【08：34】高通上季收入按年增長63% 股價盤後升近3%

【08：14】Facebook預計下半年收入增速放緩 股價盤後跌逾3%

==以下7月28日（周三）股市==

儲局議息後宣布維持利率不變，稱未有條件啟動削減量寬（QE）措施。惟主席鮑威爾提到，會議中第一次深入討論縮減買債的時機、節奏和組成等，而各委員有很多不同觀點，強調未有任何決定。有關言論令道指反覆受壓，納指仍升0.7%，標指靠穩。道指收市跌127點，報34930點 ； 納指升102點，報14762點；標指跌不足1點，報4400點。歐股收市漲0.66%，科技股領升。

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蘋果（美：AAPL）因憂慮增長放慢，股價跌1.22%，報144.98美元；Google母企Alphabet（美：GOOG）跌0.3%，報2,727.63美元；微軟（美：MSFT）股價觸及新高後回軟，收跌0.11%，報286.22美元。

美國原油庫存減少410萬桶，跌幅超預期，為過去10周內第9周下降。紐約期油收漲1.03%，報72.39美元。布蘭特期油升0.35%，報74.74美元。

美國共和黨國會參議員波特曼（Rob Portman）表示，就總值1.2萬億美元基建議案，跨黨派參議員已經消除主要分歧，並達成共識。民主黨參議院多數黨領袖舒默稱，最快於周三晚上進行啟動法案辯論的程序投票。

另外，美國商務部公布，6月份商品貿易逆差初值從前一個月的882億美元，擴大至912億美元，預期為880億美元。其中，6月進口按月增長1.5%至2,366.7億美元，出口增長增長0.3%至1,454.6億美元。

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業績及重點新聞：

【美國經濟】美國6月商品貿易逆差擴至912億美元

【美股業績】波音第2季扭虧為盈 盤前漲逾5%

【美股業績】麥當勞次季業績勝預期 淨收入按年增逾3.5倍至22億美元

【美股業績】輝瑞：有需要接種第三劑疫苗 調高復必泰疫苗全年銷售額目標至2613億元

即市走勢︰

【22：28】道指跌40點，納指升逾0.7%。

【21：30】美股開市，道指升42點，報35101點。標指升8點，報4410點。納指升近0.5%，報14729點。

【20：43】道指期貨升12點，納指期貨漲逾0.4%。

【19：43】道指期貨跌15點，納指期貨升0.3%。

【18：42】道指期貨跌54點，納指期貨升近0.1%。10年期美債息報1.256厘。

【17：17】蘋果（美：AAPL）第三財季營收創紀錄，但警告零組件供應緊張將影響當前季度的iPhone和iPad銷售，該股盤前跌0.9%。

【17：13】美股期貨個別發展，道期現跌0.02%、標指及納指期貨分別升0.2%及0.3%。

【16：13】歐股早段造好，英國富時100指數升0.08%、法國CAC指數升0.4%、德國DAX指數升0.06%。

【12：49】道指及納指期貨跌逾0.2%、標指期貨跌0.15%。

【07：00】【AAPL】蘋果上季大中華區銷售增58%助收入創新高 預告本季零件供應緊張拖後腿

【07：00】【Alphabet業績】Alphabet季績多賺1.7倍 收市後時段升4%

【07：00】【微軟業績】微軟季績勝預期 收入跑輸蘋果

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==以下7月27日（周二）股市==

中港股市急瀉影響投資情緒，美國6月耐用品訂單數據低於預期，市場繼續憂慮經濟復甦步伐、Delta變種病毒，以及憂慮央行討論收緊政策。美股昨回吐，科技股領跌，納指一度下跌約2.3%。

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道指一度跌266點，資金入債市，美10年期債息回落至低見1.2278厘。不過，美國消費信心數據強勁，令道指跌幅收窄。

道指收市跌85點，報35058點；標指跌20點，報4401點；納指跌180點或1.2%，報14660點。歐洲股市全綫下跌，英股跌0.42%；德股跌0.64%，；法股跌0.71%。

美股迎科技股業績期，蘋果及Alphabet於周二收市後放榜，股價均跌約1.5%。電動車龍頭特斯拉（Tesla）季績亮麗，股價倒跌1.95%。物流公司UPS美國業務收入遜預期，股價挫7%。

中概教育股反彈，新東方及好未來分別升12.9%及25.2%；騰訊ADR高港收市價2.8%。

紐約期油收跌0.36%，報71.65美元；布蘭特期油跌0.02美元，報74.48美元。關紐約期金收市微升，報1,799.8美元，未能企穩1800美元。

美國公布6月耐用品訂單（初值）升0.8%，遜預期的升2.2%，按月下跌。至於5月房價指數升1.7%，超預期的1.6%，惟按月回落。5月S&P/CS 20座大城市房價指數升16.99%，超預期的16.33%

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即市走勢︰

【02：41】納指跌236點或1.6%， 報14604點， 暫時即市低位見14503點， 急挫336點或2.3%；道指跌167點或0.5%， 報34976點；標指跌0.75%，報4389點

【02：32】紐約 9月原油期貨收跌0.26美元，跌幅0.36%，報71.65美元。 倫敦布蘭特9月原油期貨收跌0.02美元，跌幅0.03%，報74.48美元

【02：02】納指午市跌勢加劇， 暫跌291點或2%， 報14549點， 暫時即市低位一度跌近14500邊，低見14503點， 急挫336點或2.3%；道指跌218點或0.6%， 報34926點；標指跌1%，報4379點

【01：45】紐約 8月黃金期貨收漲0.03%，報1799.80美元。

【01：16】聯儲局周二（7月27日）逆回購工具使用規模為9274億美元。

【00：49】標指急跌1%，為連升5日以來首次下跌，消費品、科技和能源股領跌。貝萊德投資表示，市場波動性正在上升，因對變種毒株的擔憂增加，倉位緊張及夏季交投淡靜都加劇波動性

【00：42】道指跌191點或0.5%， 報34953點， 暫時即市最多曾跌266點；納指跌逾1.8%或268點， 報14572點， 即市曾挫逾2%，急跌308點；標指跌0.9%。

【00：04】紐約白銀期貨跌逾3%，創4月1日以來新低至每盎斯24.515美元

【22：31】道指跌112點，納指跌勢加劇，現跌1.2%，標指跌22點。Tesla 績後跌2.3%，報642.2美元。蘋果績前跌1.5%，報146.84美元，AMD跌0.8%，報91.02美元，微軟跌1.3%，報285.3美元，Google亦跌1.1%。

【21：31】美股開市，道指跌209點，報34934點，納指跌0.3%，報14797點，標指跌21點，報4401點。

【18：05】道指期貨跌150點，納指期貨跌0.1%，標指期貨跌15點。美國10年期債息跌1.6%，報1.256厘。

【12：05】道指期貨跌56點，報34978點；標指期貨跌6點，報4407點；納指期貨跌19點或0.1%，報15098點。

【09：42】亞馬遜否認今年接受比特幣支付 比特幣升穿4萬美元後回落

【07：00】Tesla業績超預期 純利首次破十億美元 增長10倍 Bitcoin減值2300萬美元

==以下7月26日（周一）股市==

市場憧憬科技巨企業績報捷，美股反覆向好，三大指數再創新高。不過，中港股市上演「黑色星期一」後，美國上市的中概股跌勢延續。美國證券交易委員會（SEC）委員Allison Lee表示，在美上市的中國企業，必須披露政府影響業務的風險，作為定期風險披露因素一部分。

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道指一度跌111點，收市上揚82點，報35144點。標指與納指收市分別倒升0.24%和0.03%，報4422點和14840點。玩具商孩之寶（Hasbro）季績理想，股價飆12%。

Tesla（美：TSLA）盤後將公布第2季度業績，股價升2.2%。

此外，美國6月新屋銷售意外下降，錄去年4月以來最低水平。Delta變種病毒為經濟復甦蒙上陰影，但美股本周關注焦點落在蘋果、微軟、亞馬遜和特斯拉等科技巨頭財報；市場觀望聯儲局本周議息結果，為企業復甦和政策前景提供線索。

金價周一輕微回落，失守1800美元關。紐約期金收市跌0.1%，報1799.2美元，是7月6日以來最低。比特幣價格飆逾16% ，6月以來首次升穿4萬美元關。

【美國經濟】美國6月新屋銷售意外下降 錄去年4月來最低水平

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焦點新聞︰

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績 周四聯儲局7月議息會議

【美國經濟】美國6月新屋銷售意外下降 錄去年4月最低水平

即市走勢︰

【02：47】道指升64點或0.2%， 報35126點，納指跌不足1點，標指升5點， 報4417點。

【02：31】紐約 9月原油期貨收跌0.16美元，跌幅0.22%，報71.91美元。倫敦布蘭特9月原油期貨收跌0.16美元，跌幅0.22%，報71.91美元

【02：01】紐約 8月黃金期貨收跌0.1%，報1799.20美元。

【01：46】美股變化不大，道指升24點，納指跌4點，標指升5點。

【01：25】納斯達克金龍中國指數盤中一度重挫5.2%，該指數正在邁向2008年以來最大的兩日跌幅，且自今年2月觸及紀錄高位以來已損失逾7400億美元。

【01：15】美國聯儲局周一（7月27日）逆回購工具使用規模為8912億美元。

【23：26】道指升23點，納指跌7點，標指升3點。能源股強勢，雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM）漲逾2%。

【22：34】道指跌90點，納指升0.1%。亞馬遜（美：AMZN）升逾1%，Tesla（美：TSLA）升逾2%。

【21：57】道指跌33點，納指標指轉漲，滴滴（美：DIDI）倒升逾1%。

【21：30】美股開市，道指跌47點，報35014點。標指跌4點，報4407點。納指跌0.2%，報14083點。

【19：10】道指期貨跌133點，納指期貨跌逾0.2%。

【17：34】道指期貨跌171點，納指期貨跌近0.2%。

【17：06】道指期貨跌211點，納指期貨跌0.2%。

【16：10】中概股延續跌勢，拼多多（美：PDD）跌14%，貝殼（美：BEKE）跌逾20%，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）跌逾5%，騰訊音樂（美：TME）跌逾13%，京東（美：JD）跌逾6%。

【12：05】道指期貨跌146點，報34805點；標指期貨跌12點，報4390點，納指期貨跌11點或近0.1%，報15086點。

【11：34】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億 一文看清五大關注重點

【09：46】傳亞馬遜研加密貨幣支付 比特幣曾升15%逼近4萬美元 一周升近一萬美元

【07：30】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮 維持36美元目標價

【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

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責任編輯︰梁浩碩