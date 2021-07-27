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【美股市況】道指轉升24點　能源股強勢　雪佛龍漲逾2%（不斷更新）

股市 02:03 2021/07/27

分享：

美股動態不斷更新

港股上演「黑色星期一」，中資股的拋售影響市場風險情緒，美股早段靠穩。美股三大指數低開後，均曾經轉漲。Tesla（美：TSLA）盤後將公布第2季度業績。此外，美國6月新屋銷售意外下降，錄去年4月以來最低水平。

【美國經濟】美國6月新屋銷售意外下降　錄去年4月來最低水平

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績　周四聯儲局7月議息會議

【美國經濟】美國6月新屋銷售意外下降　錄去年4月最低水平

即市走勢︰

【02：01】紐約 8月黃金期貨收跌0.1%，報1799.20美元。

【01：46】美股變化不大，道指升24點，納指跌4點，標指升5點。

【01：25】納斯達克金龍中國指數盤中一度重挫5.2%，該指數正在邁向2008年以來最大的兩日跌幅，且自今年2月觸及紀錄高位以來已損失逾7400億美元。

【01：15】美國聯儲局周一（7月27日）逆回購工具使用規模為8912億美元。

【23：26】道指升23點，納指跌7點，標指升3點。能源股強勢，雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM）漲逾2%。

【22：34】道指跌90點，納指升0.1%。亞馬遜（美：AMZN）升逾1%，Tesla（美：TSLA）升逾2%。

【21：57】道指跌33點，納指標指轉漲，滴滴（美：DIDI）倒升逾1%。

【21：30】美股開市，道指跌47點，報35014點。標指跌4點，報4407點。納指跌0.2%，報14083點。

【19：10】道指期貨跌133點，納指期貨跌逾0.2%。

【17：34】道指期貨跌171點，納指期貨跌近0.2%。

【17：06】道指期貨跌211點，納指期貨跌0.2%。

【16：10】中概股延續跌勢，拼多多（美：PDD）跌14%，貝殼（美：BEKE）跌逾20%，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）跌逾5%，騰訊音樂（美：TME）跌逾13%，京東（美：JD）跌逾6%。

【12：05】道指期貨跌146點，報34805點；標指期貨跌12點，報4390點，納指期貨跌11點或近0.1%，報15086點。

【11：34】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億　一文看清五大關注重點

【09：46】傳亞馬遜研加密貨幣支付　比特幣曾升15%逼近4萬美元　一周升近一萬美元

【07：30】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮　維持36美元目標價

【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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