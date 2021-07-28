  • 30°C
香港時間 : 2021728日 (三) 01:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】納指跌幅擴大至1.8%　蘋果、微軟、Google績前跌逾1%　道指跌191點

股市 00:52 2021/07/28

分享：

美股動態不斷更新

美股迎科技股業績期，AMD，蘋果、微軟、及Alphabet及VISA將於周二美股盤後公布第二季業績。美股開市後三大指數全綫回軟，道指甫跌逾200點，納指跌0.3%。

美國公布6月耐用品訂單（初值）升0.8%，遜預期的升2.2%，按月下跌。至於5月房價指數升1.7%，超預期的1.6%，惟按月回落。5月S&P/CS 20座大城市房價指數升16.99%，超預期的16.33%。

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【00：42】道指跌191點或0.5%, 報34953點, 暫時即市最多曾跌266點；納指跌逾1.8%或268點, 報14572點, 即市曾挫逾2%，急跌308點；標指跌0.9%。

【00：04】紐約白銀期貨跌逾3%，創4月1日以來新低至每盎斯24.515美元

【22：31】道指跌112點，納指跌勢加劇，現跌1.2%，標指跌22點。Tesla 績後跌2.3%，報642.2美元。蘋果績前跌1.5%，報146.84美元，AMD跌0.8%，報91.02美元，微軟跌1.3%，報285.3美元，Google亦跌1.1%。

【21：31】美股開市，道指跌209點，報34934點，納指跌0.3%，報14797點，標指跌21點，報4401點。

【18：05】道指期貨跌150點，納指期貨跌0.1%，標指期貨跌15點。美國10年期債息跌1.6%，報1.256厘。

【12：05】道指期貨跌56點，報34978點；標指期貨跌6點，報4407點；納指期貨跌19點或0.1%，報15098點。

【09：42】亞馬遜否認今年接受比特幣支付　比特幣升穿4萬美元後回落

【07：00】Tesla業績超預期　純利首次破十億美元　增長10倍　Bitcoin減值2300萬美元

 

==以下7月26日（周一）股市==

市場憧憬科技巨企業績報捷，美股反覆向好，三大指數再創新高。不過，中港股市上演「黑色星期一」後，美國上市的中概股跌勢延續。美國證券交易委員會（SEC）委員Allison Lee表示，在美上市的中國企業，必須披露政府影響業務的風險，作為定期風險披露因素一部分。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

道指一度跌111點，收市上揚82點，報35144點。標指與納指收市分別倒升0.24%和0.03%，報4422點和14840點。玩具商孩之寶（Hasbro）季績理想，股價飆12%。
Tesla（美：TSLA）盤後將公布第2季度業績，股價升2.2%。

此外，美國6月新屋銷售意外下降，錄去年4月以來最低水平。Delta變種病毒為經濟復甦蒙上陰影，但美股本周關注焦點落在蘋果、微軟、亞馬遜和特斯拉等科技巨頭財報；市場觀望聯儲局本周議息結果，為企業復甦和政策前景提供線索。

金價周一輕微回落，失守1800美元關。紐約期金收市跌0.1%，報1799.2美元，是7月6日以來最低。比特幣價格飆逾16% ，6月以來首次升穿4萬美元關。

【美國經濟】美國6月新屋銷售意外下降　錄去年4月來最低水平

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績　周四聯儲局7月議息會議

【美國經濟】美國6月新屋銷售意外下降　錄去年4月最低水平

即市走勢︰

【02：47】道指升64點或0.2%， 報35126點，納指跌不足1點，標指升5點， 報4417點。

【02：31】紐約 9月原油期貨收跌0.16美元，跌幅0.22%，報71.91美元。倫敦布蘭特9月原油期貨收跌0.16美元，跌幅0.22%，報71.91美元

【02：01】紐約 8月黃金期貨收跌0.1%，報1799.20美元。

【01：46】美股變化不大，道指升24點，納指跌4點，標指升5點。

【01：25】納斯達克金龍中國指數盤中一度重挫5.2%，該指數正在邁向2008年以來最大的兩日跌幅，且自今年2月觸及紀錄高位以來已損失逾7400億美元。

【01：15】美國聯儲局周一（7月27日）逆回購工具使用規模為8912億美元。

【23：26】道指升23點，納指跌7點，標指升3點。能源股強勢，雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM）漲逾2%。

【22：34】道指跌90點，納指升0.1%。亞馬遜（美：AMZN）升逾1%，Tesla（美：TSLA）升逾2%。

【21：57】道指跌33點，納指標指轉漲，滴滴（美：DIDI）倒升逾1%。

【21：30】美股開市，道指跌47點，報35014點。標指跌4點，報4407點。納指跌0.2%，報14083點。

【19：10】道指期貨跌133點，納指期貨跌逾0.2%。

【17：34】道指期貨跌171點，納指期貨跌近0.2%。

【17：06】道指期貨跌211點，納指期貨跌0.2%。

【16：10】中概股延續跌勢，拼多多（美：PDD）跌14%，貝殼（美：BEKE）跌逾20%，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）跌逾5%，騰訊音樂（美：TME）跌逾13%，京東（美：JD）跌逾6%。

【12：05】道指期貨跌146點，報34805點；標指期貨跌12點，報4390點，納指期貨跌11點或近0.1%，報15086點。

【11：34】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億　一文看清五大關注重點

【09：46】傳亞馬遜研加密貨幣支付　比特幣曾升15%逼近4萬美元　一周升近一萬美元

【07：30】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮　維持36美元目標價

【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

奢侈品巨頭開雲集團業績反彈 　Gucci銷售超疫前水平

下一篇文章

【美國經濟】高盛預計2022年美國經濟增速大幅放緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR再跌　夜期僅升100點　北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR再跌　夜期僅升100點　北水再走13億（不斷更新）